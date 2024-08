TSMC, in Arizona non facile gestire cultura del lavoro diversa da Taiwan

Pubblicità

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), l’importante produttore indipendente di semiconduttori, continua ad adoperarsi per rendere operativa la struttura in Arizona, e alcuni dirigenti si sono resi conto che sarà più difficile di quanto previsto: la fab pensata per creare chip con tecnologia a 5nm doveva inzialmemte essere operativa entro il 2024 ma l’azienda ha dovuto affrontare diverse battute di arresto, e successivamentel’avvio della produzione è slittato al 2025.

Tra i problemi che TSMC si trova a dover affrontare, anche la differente cultura del lavoro tra Taiwan e Stati Uniti. Lo fa notare il New York Times, spiegando che TSMC è nota per l’imposizione di condizioni di lavoro estremamente rigorose, compresa la giornata lavorativa di 12 ore che può prolungarsi nei fine settimana, chiamando i dipendenti anche nel cuore della notte in caso di emergenze. I manager di TSMC a Taiwan, sono altresì noti per i trattamenti aggressivi nei confronti dei dipendenti, che possono essere licenziati anche per problemi di lieve entità.

TSMC ha capito subìto che non può agire con le stesse modalità negli USA: sembra che alcuni addetti alla manodopera in Arizona abbiano già deciso di lasciare lo stabilimento per supposti abusi e che l’azienda stia riscontrando difficoltà a coprire i posti di lavoro vacanti. TSMC è già fortemente dipendente da personale mandato da Taiwan, con circa 2200 dipendenti di Phoenix arrivati da strutture taiwanesi.

La produzione di chip in Arizona è considerata fondamentale per ridurre la dipendenza dalle importazioni da Taiwan (il 92% di chip avanzati arriva negli USA dall’Asia orientale), tenendo anche delle crescenti tensioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan.

TSMC ha investito 65 miliardi negli USA, costo che fa del sito il più grande investimento straniero nella storia dell’Arizona. La struttura è nata grazie anche a un finanziamento diretto di 6,6 miliardi di dollari del governo USA che prevede l’erogazione di prestiti agevolati e la possibilità di richiedere crediti d’imposta sugli investimenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti fino al 25% della spesa in conto capitale di TSMC Arizona.

A fine 2022 la fab in costruzione di TSMC è stata visitata da Tim Cook, Joe Biden e i vertici di TSMC, incluso il fondatore Morris Chang.