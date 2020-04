Intel: ecco le CPU Comet Lake che potrebbero equipaggiare nuovi iMac

Intel ha annunciato la gamma di processori desktop di decima generazione, nome in codice Comet Lake, con incluse varianti che Apple potrebbe sfruttare per nuovi iMac. I processori Comet Lake sono la quinta iterazione della microarchitettura Skylake, costruta con il processo produttivo 14++nm; i concorrenti con altre architetture sfruttano già da tempo il processo produttivo a 7nm e varianti fino a 16 core ma Intel presenta i suoi procressori come i migliori sul mercato per il gaming.

I nuovi Comet Lake sono compatibili con le schede logiche con socket LGA 1200 e chipset della serie 400 (Z490, H470, B460 e così via) e oltre ad essere disponibili in varianti fino fino a 10 core, offrono anche l’Hyper-Threading su tutti i modelli, una tecnologia hardware che consente l’esecuzione di più thread su ciascun core, semplificando: la possibilità di svolgere più lavori in parallelo).

Il processore della nuova gamma al vertice della categoria è il Core i9-10900K, definito “il processore gaming più veloce al mondo”; vanta due core in più rispetto alla precedente generazione (utili nei carichi multi-thread) e frequenza che, come accennato, arriva fino a 5,3 GHz.

Intel ha predisposto una piattaforma su chipset della serie 400 e un nuovo socket chiamato LGA 1200, offrendo fino a 40 linee PCI Express (le CPU mettono a disposizione 16 linee PCIe 3.0), connettività Ethernet 2.5G (controller I225V Foxville) e Wi-Fi 6 tramite un chip dedicato AX201 (Gig+). Un controller dual-channel DDR4-2933 si fa notare sui Core i9 e Core i7, per gli altri è presente un controller dual-channel DDR4-2666.

I processori adattti per gli iMac da 21,5″ potrebbero essere, secondo quando indicato da MacRumors: Core i3-10100, Core i5-10500 e Core i7-10700; quelli adatti per l’iMac da 27″ potrebbero essere Core i5-10500, Core i5-10600, il Core i5-10600K e, volendo anche se appare improbabile, l’opzione i9 top di gamma, almeno non nella versione sbloccata con frequenza modificabile dall’utente.

Non è garantito che Apple userà effettivamente queste nuove CPU ma è probabile e si vocifera da un po’ di tempo l’arrivo di un nuovo iMac da 23″ per la seconda metà dell’anno. Intel ha fatto sapere che i processori Comet Lake di 10a generazione per computer desktop saranno disponibili a partire da maggio.

