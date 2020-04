Apple lavora a iMac 23” e iPad 11” attesi entro fine anno

Apple avrebbe in cantiere un nuovo iMac da 23″ entro la seconda metà del 2020, dispositivo la cui produzione industriale è prevista entro il terzo o quarto trimestre dell’anno. A riferirlo l’indiscrezione è il giapponese Mac Otakara, riportando a sua volta un rumor di China Times.

L’all-in-one con display da 23″ sarebbe una novità. Apple finora ha prodotto le ultime varianti di iMac in versione da 21,5″ e 27″. Gli all-in-one sono stati aggiornati l’ultima volta a marzo del 2019, integrando per la prima volta processori Intel fino a 8-core di 9a generazione e opzioni grafiche AMD Vega, con un incremento di prestazioni sia a livello di CPU, sia di GPU. L’attuale iMac da 21,5″ include processori di 8a generazione quad-core e 6-core; l’attuale iMac da 27″ integra processori fino a 6-core e 8-core di 9a generazione.

Le anticipazioni, che provengono da China Times, riferiscono che il nuovo iMac 23″ fa parte di una serie di prodotti “low cost” che Apple ha intenzione di presentare quest’anno, e che includono iPhone SE (presentato da poco) e un nuovo iPad da 11″, atteso anche questo per la seconda metà del 2020. Per quanto concerne il tablet non è chiaro se l’anticipazione faccia riferimento a una nuova versione dell’iPad da 10,2″ o dell’iPad Air da 10,5″.

Pochi giorni addietro un utente che si fa chiamare “L0vetodream” su Twitter ha riferito che Apple sta preparando un nuovo iPad Air da 11″ con Touch ID integrato nel display, elemento che consentirebbe di creare un prodotto a tutto schermo, con design senza notch. Il leaker in questione ha riferito di display retroilluminato con tecnologia Mini-LED.

L’analista-Nostradamus Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito che Apple starebbe lavorando su almeno sei altri prodotti con display Mini-LED che dovrebbero arrivare entro il 2021, incluso un iPad Pro da 12,9″, un iMac Pro da 27″, un MacBook Pro d 14″, un MacBook Pro da 16″, un iPad da 10,2″ e un iPad mini da 7,9″. Tra i vantaggi dei display Mini-LED, la possibilità di creare prodotti più sottili e leggerei, e prestazioni dal punto di vista visivo non diverse dai display OLED con contrasto elevato, alta gamma dinamica, livelli di nero e local dimming per livelli di nero più profondi.

