I MacBook Pro M1 di Intel sono più belli di quelli veri

Sembra incredibile ma i MacBook Pro M1 mostrati da Intel nelle sue pubblicità sono addirittura più belli di quelli reali che Apple vende attualmente. L’effetto è a dir poco curioso tenendo presente che la campagna pubblicitaria sui social e poi anche gli spot video di Intel sono pensati per mettere in cattiva luce i MacBook Pro M1 a vantaggio dei PC Intel Windows.

Infatti osservando attentamente gli spot Intel si nota che le cornici tutto intorno allo schermo di MacBook Pro M1 sono molto più sottili e quasi inesistenti rispetto a quanto lo siano in realtà. In pratica nelle pubblicità Intel ha fatto un regalo agli appassionati Apple che da anni, pur continuando ad apprezzare il look dei portatili di Cupertino, sperano in un aggiornamento del design che introduca cornici più sottili, come da tempo già fatto da diversi marchi di PC, ma non ancora purtroppo da Apple.

Questa modifica attesa ormai da anni, sembra arriverà quest’anno con due nuovi MacBook Pro da 14” e 16” che, secondo le anticipazioni, impiegheranno schermi più grandi riducendo appunto tutti i bordi e le cornici intorno al display, mantenendo così ingombri e dimensioni delle macchine uguali o solo leggermente più grandi di quelle attuali. Che i MacBook Pro M1 di Intel siano addirittura più belli di quelli veri è stato notato da Rene Ritchie e poi confermato da Intel che ha precisato che si tratta di una coincidenza.

Also, the composite on the Macs made the bezels look smaller than they should be, another mistake in composite due to time. We recorded using the current shipping M1-based machines. — Ryan Shrout (@ryanshrout) March 20, 2021

La spiegazione di quanto accaduto arriva da Ryan Shrout di Intel: i lavori per spot e pubblicità sono stati concentrati in tempi stretti. In fase di post produzione e montaggio sono state applicate delle modifiche sull’aspetto dei display per eliminare i riflessi e la riduzione al minimo delle cornici è un effetto secondario non voluto di questa operazione, come rileva The Verge da cui riportiamo una immagine. Intel dichiara infine che per spot e pubblicità sono stati impiegati i MacBook Pro M1 attualmente venduti e spediti da Apple.

