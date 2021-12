Samsung stuzzica con un SSD PCIe 5.0 iperveloce

Gli appassionati di hardware e prestazioni estreme accolgono con gioia l’annuncio di Samsung relativo alla nuova unità SSD PCIe 5.0 in grado di quasi raddoppiare le prestazioni del modelli precedenti basati sulla tecnologia PCIe 4.0. Indicata con il codice PM1743 SSD offre velocità di lettura fino a ben 13.000 MB al secondo ed è in grado di gestire 2,5 milioni di operazioni di input – output al secondo, indicati con la sigla IOPS.

Lo standard PCIe 5.0 supporta 32 gigatransfer al secondo (GT/s), il doppio rispetto a PCIe 4.0. Per sfruttare la larghezza di banda disponibile Samsung ha sviluppato un controller proprietario che è stato successivamente testato in collaborazione con Intel «Insieme, abbiamo risolto insieme complicati problemi tecnici riscontrati con PCIe 5.0 durante questo periodo di valutazione iniziale» dichiara Jim Pappas, Direttore delle iniziative tecnologiche di Intel.

Il raddoppio delle prestazioni è rilevabile su tutti i fronti: l’unità SSD Samsung PCIe 5.0 raggiunge la velocità massima si scritta sequenziale di 6.600 MB al secondo, mentre la scrittura casuale arriva a 250.000 IOPS. Tutto ciò è ottenuto a fronte di un incremento dell’efficienza energetica del 30%, fondamentale per ridurre i costi delle aziende, oltre che contribuire alla riduzione dell’impronta ecologica.

Anche se questa unità SSD PCIe 5.0 di Samsung con capacità da 1,92TB fino a 15,36TB è destinata a server e data center, con inizio produzione entro i primo trimestre del 2022, le novità tecnologiche sono destinate ad approdare anche nei dispositivi di fasce inferiori e consumer a distanza di qualche tempo. Nel frattempo l’organizzazione che gestisce lo sviluppo dello standard ha già svelato le specifiche PCI Express 6.0 che promettono velocità fino a 256GB al secondo, il doppio rispetto a PCIe 5.0 e quattro volte superiori a PCIe 4.0.

Sempre in campo hardware negli scorsi giorni IBM e Samsung hanno svelato una nuova tecnologia per creare transistor che permetterà di realizzare smartphone con autonomia di una settimana. Tutto quello che occorre sapere per scegliere un SSD per Mac è in questa guida. Tutte le notizie che parlano di Samsung sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.