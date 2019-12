iOS 13.3 minimizza i Messaggi indesiderati, come evitare che succeda ai vostri messaggi

In un documento di supporto ufficiale, Apple descrive alcuni miglioramenti iOS 13.3 riguardanti la posta elettronica. Per l’esattezza, il nuovo sistema operativo appena rilasciato include migliorie per ridurre la posta indesiderata nell’app Messaggi che potrebbero influire sull’invio di determinati messaggi.

Apple spiega cosa fare nel caso il proprio messaggio sia stato consegnato come indesiderato, e in caso l’utente visualizzi dunque l’avviso che indica che il messaggio che sta tentando di inviare è stato consegnato come indesiderato. Anzitutto, sarà necessario chiedere alla persona alla quale si sta inviando il messaggio di aggiungere il proprio numero di telefono ai suoi contatti.

Ancora, in alternativa, per evitare che il messaggio termini tra gli indesiderati, sarà possibile chiedere alla persona alla quale si sta tentando di inviare il messaggio di inviarne uno a sua volta, così da avviare una conversazione.

Inoltre, sul proprio dispositivo, è necessario andare su Impostazioni > Messaggi > Invia e ricevi per assicurarsi che sia selezionato solo il proprio numero di telefono in “Inizia nuove conversazioni da”. Se il proprio ID Apple è selezionato come possibile origine dei messaggi, questi verranno consegnati nella posta indesiderata.

Vi ricordiamo che per scaricare il nuovo iOS 13.3, e beneficiare di tutte le novità, è sufficiente dallo smartphone andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.