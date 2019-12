Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 13.3 e iPadOS 13.3

Apple ha rilasciato un aggiornamento che porta iOS e iPadOS alla versione 13.3 Nelle note d rilascio, Apple spiega che iOS 13.3 offre correzioni di errori e miglioramenti per iPhone. In dettaglio:

L’aggiornamento iOS 13.3 offre miglioramenti, correzioni di errori e ulteriori controlli parentali in “Tempo di utilizzo”.

Tempo di utilizzo

I nuovi controlli parentali offrono un maggior numero di limitazioni per quanto riguarda le persone che i minori possono chiamare o contattare tramite FaceTime o Messaggi.

Ora è possibile gestire i contatti che vengono mostrati sul dispositivo del minore, grazie all’elenco dei contatti.

Borsa

L’aggiornamento offre, inoltre, correzioni di errori e miglioramenti.

Puoi creare un nuovo video quando ne ritagli uno nell’app Foto.

In Safari, sono ora supportate le chiavi di sicurezza NFC, USB e Lightning conformi a FIDO2.

Risolve alcuni problemi che potevano impedire il download dei nuovi messaggi nell’app Mail.

Risolve un problema che impediva l’eliminazione dei messaggi negli account Gmail.

Risolve alcuni problemi che potevano causare la visualizzazione di caratteri errati nei messaggi e la duplicazione dei messaggi inviati negli account Exchange.

Risolve un problema che poteva impedire al cursore di muoversi dopo la pressione prolungata della barra spaziatrice.

Risolve un problema per cui le istantanee schermo inviate tramite l’app Messaggi potevano risultare sfocate.

Risolve un problema per cui, dopo averle ritagliate o modificate, le istantanee schermo non venivano salvate nell’app Foto.

Risolve un problema che poteva impedire la condivisione delle registrazioni di Memo Vocali con altre app audio.

Risolve un problema per cui il badge con il numero di chiamate perse poteva rimanere visualizzato nell’app Telefono.

Risolve un problema per cui l’impostazione “Dati cellulare” poteva venire visualizzata erroneamente come non attiva.

Risolve un problema che impediva di disattivare la modalità scura quando l’opzione “Inversione smart” era attivata.

Risolve un problema per cui la ricarica poteva essere più lenta del previsto con alcuni caricabatterie wireless.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.3

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.