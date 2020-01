Valanga di novità Apple 2020: Kuo prevede cuffie top, AirTag, base di ricarica wirelss e molto altro

Gli appassionati della Mela possono aspettarsi un carico di novità Apple 2020 tutte concentrate entro i primi sei mesi di quest’anno: non solo arriveranno nel listino della società e nei negozi aggiornamenti e refresh di prodotti esistenti, ma anche cuffie Apple top di gamma, i tag per tracciare gli oggetti che molti indicano con il nome AirTag, persino una nuova base di ricarica wireless, che però sembra sarà diversa dalla sfortunata AirPower.

A questi si aggiungono altre novità Apple 2020 già indicate più e più volte da numerosi report e anticipazioni, tra cui iPhone 9 o iPhone SE 2 economico, i nuovi iPad Pro 2020 con tripla fotocamera sul retro insieme al rilevamento 3D per supportare nuove funzioni di Realtà Aumentata, infine un aggiornamento dei MacBook Pro e/o dei MacBook Air che dovrebbero portare in queste linee alcune novità già implementate da Cupertino nel top di gamma MacBook Pro 16 pollici introdotto alla fine del 2019, tra cui anche la nuova tastiera con il ritorno al meccanismo a forbice.

Interessanti in particolare le cuffie hi-end a marchio Apple, di cui riportiamo un concept in questo articolo, e anche una nuova base di ricarica wireless. Delle prime sentiamo parlare ormai da due anni: la strategia di Cupertino negli auricolari wireless sarà estesa anche alle cuffie, sembra con un modello che si posizionerà a un livello superiore alle cuffie Beats sia per le funzioni che per il prezzo. Purtroppo invece Kuo non si sbilancia ancora sulla nuova base di ricarica wireless Apple, indicando semplicemente che sarà piccola e, presumibilmente, meno sofisticata e ambiziosa del progetto AirPower naufragato mesi fa.

Tenendo presente che l’anticipazione arriva da Ming Chi Kuo, l’analista più affidabile nel prevedere le mosse di Cupertino, il carico di novità Apple 2020 si profila fin d’ora come corposo e decisamente interessante. Aspettative, riportate da 9to5Mac, che sembra non dovremo attendere molto prima di vederle realizzate, considerando che per tutti i prodotti fin qui indicati l’arrivo è previsto entro la prima metà di quest’anno, quindi al più tardi nel mese di giugno. In ogni caso molti di questi, tra cui i nuovi iPad Pro 2020, iPhone 9, AirTag e altri ancora potrebbero arrivare già entro la fine del mese di marzo.

Per i nuovi modelli di iPhone in arrivo quest’anno è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9, come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.