iOS 14 porterà nuove funzioni di accessibilità e wallpaper integrati nelle app

Una versione preliminare di iOS 14 diffusa nelle scorse ore sta confermando quelle che potrebbero essere le nuove caratteristiche del prossimo sistema operativo di iPhone. Oltre alla conferma di iPhone 9, iOS 14 potrebbe portare con sé nuove funzioni di accessibilità e wallpaper integrati nelle app.

La prima novità è che iOS 14 potrebbe proporre una nuova organizzazione per gli sfondi, con una opzione per integrarsi con app terze parti, con impostazioni per sfondi personalizzati. A questo, si affiancheranno anche nuove funzionalità di accessibilità, oltre al supporto Alipay in Apple Pay, per la Cina, e altro ancora.

iOS 14 sembra destinato a offrire alcune nuove importanti funzionalità di accessibilità. Tra queste, iOS 14 sembra avere la possibilità di rilevare suoni importanti come allarmi antincendio, sirene, se qualcuno bussa alla porta, campanelli e persino se sente piangere bambini. Presumibilmente, iOS tradurrà questi rilevazioni sonore in avvisi scritti e/o tattili per le persone che hanno problemi di udito.

Altre nuove funzioni di accessibilità porterebbero supportare la possibilità per la fotocamera di rilevare i gesti delle mani, mentre lato sonoro alcune opzioni audio potrebbero migliorare la sintonizzazione audio su AirPod o EarPods per quanti soffrono di problemi di udito. Inoltre, iOS 14 dovrebbe offrire la possibilità di eseguire un audiogramma sul dispositivo per aiutare gli utenti a ottimizzare l’audio.

Sfondi iOS 14

In iOS 13, gli sfondi sono semplicemente suddivisi in categorie dinamiche, immagini fisse e live. Una volta che si entra nelle foto, ad esempio, l’utente vedrà le opzioni disponibili tutte in un unico posto. Con iOS 14 invece, come segnala 9to5Mac, potrebbero esserci categorie come “Terra e Luna”, “Fiori”, e altre ancora, così da offrire una migliore organizzazione. Un cambiamento interessante sembra essere il fatto che app che terze parti saranno in grado di fornire raccolte di sfondi e integrarle direttamente nelle Impostazioni iOS.

Shot on iPhone

Negli anni, Apple ha promosso le sue campagne Shot on iPhone, ampliandole nel corso degli anni. Su iOS 14 Apple integrerà le sfide #shotoniphone nell’app Foto, e gli utenti potranno inviare e vedere i risultati delle sfide direttamente all’interno dell’app. Un’altra modifica, che però interesserà soprattutto gli utenti cinesi, è il supporto AliPay per Apple Pay.

Ricordiamo che iOS 14 ha anche confermato l’arrivo di iPhone 9, iPad Pro con tripla fotocamera, oltre a varie novità per Apple TV e AirTag e altro ancora.