Nella beta di tvOS 13.4 scoperti riferimenti a una nuova Apple TV

Nella beta di tvOS 13.4 – rilasciata ieri agli sviluppatori insieme alla beta di iOS 13.4, iPadOS 13.4 e watchOS 6.2 – oltre ai due modelli di Apple TV attualmente in vendita identificati internamente con i codici “J42d” (la versione 1080p) e “J105a” (per la 4K), è stato individuato un riferimento a un terzo modello, forse una Apple TV 2020, non ancora commercializzato. Il nome in codice del “misterioso” modello è “T1125”, probabilmente un indizio ad un prototipo interno.

Purtroppo gli indizi del codice non consentono di sapere molto di più su questa presunta nuova Apple TV, ma è facile supporre che Cupertino sia al lavoro su qualche nuovo modello che probabilmente sarà presentato prima della fine dell’anno. Ovviamente la presenza di questo codice non garantisce che Apple presenterà effettivamente un nuovo prodotto ma è ovvio che Apple lavori costantemente anche su novità.

Le ultime due Apple TV sono state presentate tutte e due in autunno a settembre del 2015 la quarta generazione di Apple TV con il nuovo sistema operativo tvOS, con associato l’App Store che consente di scaricare applicazioni di terze parti per video, audio, giochi e altri contenuti; successivamente, il 12 settembre 2017, è arrivata la quinta generazione di Apple TV, denominata Apple TV 4K, che supporta l’uscita 2160p,60fps, HDR10, Dolby Vision e include un processore Apple A10X. Va ricordato però che Apple TV 2 fu ad ogni modo presentata a marzo, e non è dunque una regola ben definita il rilascio in autunno.

Apple TV 4K sfrutta il SoC Apple A10X Fusion. La nuova versione Apple TV 2020, segnalata da 9to5Mac, potrebbe sfruttare l’A12 (SoC di i iPhone XS) oppure Apple A13 (iPhone 11), offrire il supporto 4K con HDR. Voci circolate in passato hanno riferito la possibile presenza dell’HDMI 2.1, in grado di trasportare 48 Gbps (gigabits per second) di dati, 2.6 volte rispetto a quanto è in grado di gestire l’HDMI 2.0 e quindi frame rate e risoluzioni più elevate, come il 4K a 120fps.

