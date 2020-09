iPadOS 14 disponibile per il download

Apple ha rilasciato la versione definitiva di iPadOS 14 ora disponibile al download per tutti gli utenti. Finora le nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad sono state disponibili solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester: ora invece la versione definitiva può essere scaricata e installata da tutti gli utenti di iPhone e iPad.

Sarà interessante verificare sul campo il miglioramento delle prestazioni con la versione definitiva, in ogni caso sono già stati rilevati progressi notevoli già nelle ultime versioni beta. Un ampio numero di utenti potrà beneficiare dei miglioramenti introdotti con questa versione visto che iPad OS 14 può essere scaricato e installato come aggiornamento software gratuito pe per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini 4 e successivi

Ovviamente non tutte le nuove funzioni saranno disponibili per tutti i dispositivi e alcune, come quelle più complesse legate a intelligenza artificiale, realtà aumentata e altre, richiedono hardware più recente.

Ricordiamo che a volte Apple annuncia la disponibilità del nuovo iPadOS informando gli utenti con un avviso, anche ore dopo l’effettivo rilascio. Inoltre nelle prime ore di utilizzo il telefono o il tablet potrebbe sembrare più lento e impiegare la batteria in maniera più massiccia: occorre aspettare da qualche ora e fino a uno o due giorni di utilizzo perché indicizzazioni e trasferimenti siano terminati e capire così le effettive capacità “velocistiche” dello smartphone (o tablet) aggiornato.

Tra le novità di iPadOS 14 (qui i dettagli), una grafica più intuitiva e compatta per le chiamate telefoniche e le chiamate FaceTime in entrata, le interazioni con Siri e la funzione Cerca, così gli utenti riescono a concentrarsi meglio su quello che stanno facendo. Ora le app hanno nuove barre laterali e degli strumenti che riuniscono i controlli in un unico posto, rendendoli più intuitivi ed efficaci. Le nuove opzioni per Apple Pencil, come la funzione Scribble per iPad, offrono un modo nuovo di prendere appunti, e ARKit 4 ha una nuovissima API Depth che permette agli sviluppatori possono creare funzioni ancora più potenti per le loro app.

Per forzare e velocizzare download e installazione di iPadOS 14 è possibile aprire Impostazioni, selezionare “Generali” e da qui “Aggiornamento Software”. Per poter procedere subito la carica della batteria di iPhone e iPad deve essere superiore al 50%, in alternativa il dispositivo deve essere collegato all’alimentatore.

