iOS 14 supporta i volumi cifrati e Time Machine su macOS Big Sur può usare dischi APFS

Tra le tante novità di iOS 14 delle quali non si è parlato in occasione del keynote dell’ultima conferenza sviluppatori di Apple (WWDC 2020), una riguarda la possibilità per iOS 14 e iPadOS 14 di accedere a volumi cifrati mediante l’app File.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che dall’app File ora è possibile accedere a dispositivi di archiviazione codificati (protetti con una password). È possibile codificare dischi e volumi inizializzati come APFS proteggendo l’accesso con una password; quando si collega un volume di questo tipo al Mac, è necessario inserire una password per accedere al dispositivo e alle relative informazioni. Codificando un dispositivo esterno, è necessario inserire la password quando si collega il dispositivo al computer. Ora è possibile sfruttare dischi codificati anche su iOS 14 e iPadOS 14: collegando un volume (es. con un adattatore USB-C) questo viene riconosciuto e il sistema permette di accedere al filesystem dopo avere indicato la password.

A proposito del filesystem APFS, altra novità riguarda macOS 11 Big Sur: il sistema operativo del Mac finora non permetteva di sfruttare per i backup con Time Machine dischi formattati APFS; selezionando un disco di backup formattato APFS, Time Machine al momento si offre di riformattarlo HFS+. In macOS 11 Big Sur sarà possibile sfruttare dischi APFS anche per i backup; non abbiamo effettuato prove specifiche ma questa novità dovrebbe consentire, tra le altre cose, di velocizzare i backup.

