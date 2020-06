Le Hit dell’Estate 2020? Ce le rivela Spotify

Causa coronavirus, questa estate sarà sicuramente diversa dalle altre: si viaggerà alla riscoperta dell’Italia, in attesa di poter uscire al di fuori dei confini europei, rispettando il dovuto distanziamento sociale. Ma una certezza rimane: la musica, che apre la stagione delle vacanze con le nuove hit, ma è capace anche di riportarci indietro nel tempo, con le colonne sonore dell’estate passata.

Spotify annuncia Le Hit dell’Estate 2020, con le canzoni che faranno da colonna sonora all’estate in arrivo. Le canzoni inserite in questa playlist si basano su dati come i numeri in streaming, i trend attuali e le previsioni future del team locale di Spotify. A fare da colonna sonora dell’estate 2020 ci saranno brani italiani come “Mediterranea” di Irama o “Good Times” di Ghali ma anche DaBaby con “ROCKSTAR” (feat. Roddy Ricch) e “In Your Eyes” di The Weeknd per viaggiare fuori dai confini italiani. Senza dare un ordine particolare, ecco la lista dei brani per l’estate 2020, disponibile in streaming nella playlist:

Irama – Mediterranea

Boomdabash – Karaoke (feat. Alessandra Amoroso)

Random – Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

Black Eyed Peas – MAMACITA (feat. Ozuna)

Elodie – Guaranà

Ghali – Good Times

Karol G – TUSA (feat. Nicki Minaj)

Fedez – Bimbi Per Strada (Children)

Topic – Breaking Me (feat. A7S)

Juanfran – Como Llora

Shablo – M’Manc (feat. Geolier & Sfera Ebbasta)

DaBaby – ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)

Boro Boro – Nena (feat. Geolier)

Takagi & Ketra – Ciclone (feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings)

The Weeknd – In Your Eyes

Gaia – Chega

ROSALÌA – TKN (feat. Travis Scott)

Baby K – Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni)

Lady Gaga – Rain On Me (with Ariana Grande)

Jawsh 685 – Savage Love (Laxed – Siren Beat) (feat. Jason DeRulo)

A livello globale, sono diverse le canzoni che secondo Spotify accompagneranno gli utenti in tutto il mondo: tra queste, “ROCKSTAR” di DaBaby (feat. Roddy Ricch), “Savage Remix” (featuring Beyoncé) di Megan Thee Stallion o “TKN” della spagnola Rosalia, feat. Travis Scott. In un contesto culturale che accomuna gli utenti in molti paesi, la playlist globale include anche canzoni a supporto della Black community: “This is America” di Childish Gambino e “Alright” di Kendrick Lamar, tra le hit papabili del 2020.

Le tue hit estive del passato

Spotify annuncia anche Le tue hit estive del passato, una playlist personalizzata – già disponibile in Italia sia per gli utenti Free che Premium su iOS e Android – dedicata ad ogni utente per ascoltare la musica preferita delle estati passate. Per poter accedere a questa playlist, gli utenti devono aver già ascoltato le canzoni estive negli anni precedenti (ovvero, devono aver ascoltato in streaming un certo numero di brani durante l’estate del 2019 e/o nelle estati che risalgono al 2016). E’ possibile trovare le hit dell’estate e tante altre playlist all’interno del Summer Hub, un luogo pensato da Spotify per dare agli utenti la possibilità di scoprire musica nuova per l’estate 2020, con playlist per ogni mood e preferenza.