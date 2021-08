Otterbox Mobile Gaming Clip unisce iPhone al joypad Xbox

Non vi è alcun dubbio che MagSafe di Apple abbia dato vita a una miriade di accessori per iPhone: ora ci pensa OtterBox con Mobile Gaming Clip a sfruttare il magnete presente nell’ultima serie di iPhone 12, per dare ai giocatori una solida clip per utilizzare il controller di Xbox.

Otterbox amplia così la sua offerta di accessori con il lancio di Mobile Gaming Clip per MagSafe, progettata per funzionare con iPhone 12 , 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Non troppo economico, visto il prezzo di 40 dollari, circa 34 euro, Mobile Gaming Clip si collega a un controller Xbox, utilizzando una clip con aggancio MagSafe, in grado di mantenere in posizione iPhone grazie al magnete. Può essere utilizzato durante la riproduzione di un gioco ‌iPhone‌ con un controller Xbox: OtterBox afferma che il supporto magnetico e il design della clip non interferiranno con la funzionalità del controller Xbox.

Otterbox Mobile Gaming Clip permette la regolazione dell’angolo e dell’inclinazione del dispositivo con una sola mano, per un’esperienza di gioco più confortevole e, secondo il costruttore, il design offre un bilanciamento ottimale del controller per ridurre lo stress del polso. Il supporto magnetico offre «Un forte allineamento magnetico e fissaggio» per mantenere liPhone‌ in posizione durante tutta la sessione videoludica.

La clip è in grado di staccarsi dalla base per fungere da supporto da tavolo e, quando non viene utilizzata, può ripiegarsi in modo piatto per riporla e trasportarla più facilmente. La clip di gioco mobile per MagSafe può essere acquistata dal sito Web di OtterBox per 39,95 dollari. È compatibile con il controller Xbox Series X/S, il controller Xbox One e il controller wireless Xbox Elite Series 2.