iOS 15 supporta il formato WebM Audio in Safari

Nell’ultima beta di iOS 15 e iPadOS 15, Apple ha attivato il supporto per il formato WebM audio in Safari, lasciando immaginare che questo codec sarà dunque supportato in tutto il sistema quando la versione definitiva sarà disponibile.

Al momento disponibile come opzione tra le impostazioni “Funzionalità sperimentali”, WebM Web Audio e il WebM MSE parser sono tecnologie che fanno parte di un formato per la gestione di file audio e video sviluppato da Google.

WebM è un progetto sponsorizzato da Google pensato per la creazione un formato video libero e royalty-free che abbia un’alta qualità nella compressione video per l’uso con HTML5. È un container per i codec video VP8 e VP9 ed offre il supporto per i codec Vorbis e Opus.

A riferire del supporto al codec audio WebM è il sito 9to5Mac, spiegando che dovrebbe in seguito essere impostato come attivo per default, lasciando immaginare che Apple offrirà il supporto con il rilascio della versione definitiva di iOS 15.

Apple ha già integrato il supporto WebM per le immagini in Safari con iOS 14 e macOS Big Sur. In un diverso aggiornamento di Safari 14 su macOS è stato aggiunto il supporto per il videco codec WebM ma questo finora non era ancora stato aggiunto a iOS.

Grazie al WebM, Apple potrebbe offrire il supporto alla riproduzione ad alta risoluzione per servizi come YouTube che usano VP9 per il 4K, ideato come il successore di VP8 e in competizione con il codec HEVC (o anche H.265) del consorzio MPEG (che richiede il pagamento di royalty).

Dal WebM è nato il progetto “gemello” WebP, un formato aperto di compressione per le immagini specifico per l’utilizzo web sviluppato da Google, a partire dal codec video VP8, per questo è strettamente collegato al formato di compressione audio/video WebM. Apple aveva già integrato il supporto al formato WebP in Safari 14.