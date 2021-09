iOS 15, come specificare un contatto per il recupero dell’account

Tra lo sterminato elenco di novità di iOS 15, c’è “Contatti di recupero“, la possibilità di indicare uno o più Contatti, specificando persone di fiducia che possono aiutarci a reimpostare la password e recuperare l’accesso al nostro account iCloud, se dovessimo dimenticare la password.

Questa possibilità può essere utile in vari frangenti (es. la necessità di accedere al dispositivo di un genitore o di un figlio che ha dimenticato la password), è supportata dai dispositivi con iOS 15, iPadOS 15 e anche da macOS 12 Monterey. Non consente di accedere ai dati dell’account dell’altra persona ma solo di inviare a quest’ultima un codice che consente di ripristinare l’accesso all’account.

Per specificare il contatto di recupero (dopo ovviamente avere installato iOS 15) bisogna andare in Impostazioni, selezionare in alto il nostro nome, da qui “Password e sicurezza” e quindi “Recupero account”. Da qui è possibile selezionare “Aggiungi contatto di recupero” e aggiungere una persona di fiducia (es. un amico o un familiare). La persona che scegliamo dovrà avere almeno 14 anni e deve utilizzare un dispositivo Apple.

Dopo avere selezionato “Aggiungi contatto di recupero”, iOS propone in automatico alcune persone. Se abbiamo abilitato la condivisione in famiglia, i membri della famiglia saranno quelli proposti ma possiamo invitare chiunque purché disponga di un dispositivo con iOS 15. Sarà a questo punto possibile inviare un messaggio e il nostro contatto dovrà solo fare clic sul collegamento per accettare di diventare nostro contatto di recupero.

Come accennato, il contatto per il recupero dell’account è utile se dimentichiamo la password o il codice del dispositivo (sarà possibile chiedere aiuto al contatto di recupero) e recuperare l’accesso all’account. Se non ricordiamo più la password del nostro account Apple, l’account di recupero può comunicarci un codice di sei cifre da inserire sul dispositivo: questo permetterà di confermare la nostra identità e scegliere una nuova password. Tenete conto che, volendo, è possibile indicare più contatti di recupero.

Altra novità che arriverà con un successivo update di iOS 15 è l’Eredita Digitale, in altre parole la possibilità di indicare “contatti erede”, ossia persone che potranno accedere al nostro account e alle nostre informazioni personali in caso di morte.

A questo indirizzo trovate un nostro aricolo con le indicazioni su cosa succede in caso di morte ai nostri account di posta, ai nostri account sui social, agli account che utilizziamo costantemente per miriadi di altri siti e servizi vari che usiamo spessissimo e ai quali abbiamo affidato, è proprio il caso di dirlo, la nostra vita.