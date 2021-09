Tim Cook contro le spie in una mail spiata da una spia

Per Apple è più facile fare buoni prodotti che mettere a tacere le fughe di notizie, la dimostrazione arriva dalla eterna guerra di Cupertino, iniziata già nella prima e seconda era Steve Jobs e che perdura tuttora, fino alla nuova email interna che Tim Cook ha inviato nelle scorse ore ai dipendenti, una sorta di ultimatum contro le spie che però, come accade spesso, è stata rivelata ai media da una spia.

Nel suo messaggio riservato ai dipendenti Tim Cook parte dai contenuti di un incontro, sempre riservato ai dipendenti, avvenuto la scorsa settimana dove l’amministratore delegato di Apple ha discusso della posizione della multinazionale nella battaglia legale Apple contro Epic Games per il caso Fortnite, ma anche di discriminazioni salariali, episodi di molestie e ricatti negli uffici di Cupertino denunciati da una manager che è stata licenziata negli scorsi giorni.

Argomenti scottanti che informatori e spie all’interno di Apple hanno puntualmente comunicato a siti web e media. Non solo: anche Cook ammette nel messaggio, pubblicato da The Verge, che la stragrande maggioranza dei dettagli e degli annunci dell’evento California Streaming sono stati ampiamente anticipati da spie e informatori interni, indicati con il termine leaker in inglese. Qui di seguito riportiamo il testo della mail di Cook ai dipendenti tradotto in italiano:

«Cara squadra,

È stato fantastico entrare in contatto con voi nella riunione globale dei dipendenti venerdì. C’era molto da festeggiare, dalla nostra straordinaria nuova linea di prodotti al nostro lavoro basato sui valori sul cambiamento climatico, l’equità razziale e la privacy. È stata una buona opportunità per riflettere sui nostri numerosi traguardi e per discutere di ciò che avete in mente.

Scrivo oggi perché ho sentito che molti di voi erano incredibilmente frustrati nel vedere i contenuti dell’incontro trapelare ai giornalisti. Questo avviene dopo il lancio di prodotto in cui anche la maggior parte dei dettagli dei nostri annunci sono trapelati alla stampa.

Voglio che voi sappiate che condivido la vostra frustrazione. Queste opportunità di connettersi come una squadra sono davvero importanti. Ma funzionano solo se possiamo fidarci che il contenuto rimarrà all’interno di Apple. Voglio rassicurarvi che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per identificare coloro che hanno trapelato. Come sapete, non tolleriamo la divulgazione di informazioni riservate, sia che si tratti dell’IP del prodotto o dei dettagli di una riunione riservata. Sappiamo che i leaker costituiscono un piccolo numero di persone. Sappiamo anche che le persone che rivelano informazioni riservate non hanno posto qui.

Guardando al futuro, voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per rendere i nostri prodotti una realtà e per tutto quello che farete per metterli nelle mani dei clienti. Ieri abbiamo rilasciato iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8 e venerdì segna il momento in cui condividiamo alcuni dei nostri incredibili nuovi prodotti con il mondo. Non c’è niente di meglio. Continueremo a misurare i nostri contributi nelle vite che cambiamo, le connessioni che promuoviamo e il lavoro che facciamo per lasciare il mondo un posto migliore. Grazie, Tim».