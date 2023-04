Douxlife GC-RC04, la sedia gaming che fa anche riposare è in offerta

Vi piacciono le sedie da gaming ma ne state cercando una che non sia troppo appariscente? In questo momento ne trovate una in offerta che è proprio elegante abbastanza da poter trovare spazio in ufficio: è la Douxlife GC-RC04, che non presenta sponsor o scritte né colori sgargianti, ma è in grigio e nero e grazie alla promozione attualmente in corso potete comprarla risparmiando il 30%.

Questa sedia presenta ampi braccioli e uno schienale ergonomico che, come dicevamo, può essere reclinato fino a 175° tirando una semplice leva: in questo modo ci si può stendere e schiacciare un pisolino dopo una partita particolarmente intensa o nella pausa pranzo in ufficio.

Il telaio è costruito in acciaio e anche il poggiatesta può essere regolato in modo da adattarlo alla propria altezza, mentre la seduta ruota di 360 gradi mantenendo la base ferma. Ci sono ovviamente le rotelle per spostarsi con agilità tra una parte e l’altra della stanza, e si può persino regolare l’altezza di seduta di 10 centimetri per poter lavorare comodamente indipendentemente dall’altezza della scrivania.

Può sostenere una persona per un peso massimo di 130 chili ed è ottima anche dal punto di vista costruttivo della copertura: presenta infatti un rivestimento in tessuto altamente traspirante e perciò comodo anche in estate in quanto è delicato sulla pelle ma allo stesso tempo è resistente all’usura. Inoltre il cuscino della seduta è realizzato in morbida spugna ad alta densità, evitando così dolore quando si sta seduti per troppo tempo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 211,59 € risparmiate il 30% pagandoloa147,19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.