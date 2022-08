iPad 10a generazione con Touch ID e fotocamera FaceTime orizzontale?

Il prossimo iPad base potrebbe integrare il pulsante di accensione con il Touch ID e la fotocamera FaceTime collocata in modo da consentire chiamate anche con il dispositivo collocato in orizzontale.

È una indiscrezione da prendere con le molle riportata dal blog giapponese Mac Otakara, riferendo di sue non meglio precisate fonti cinesi secondo le quali nelle immagini di rendering già circolate del presunto iPad di 10a generazione non è riportata correttamente la posizione del Touch ID e della fotocamera frontale sul dispositivo.

Nelle presunte immagini di rendering che fanno riferimento al nuovo iPad base mostrano il tablet con il tradizionale pulsante Touch ID nella lunetta inferiore; il sito giapponese afferma che il dispositivo dovrebbe integrare il pulsante di accensione con il Touch ID sul bordo superiore dello chassis, alla stregua degli ultimi iPad Air e iPad mini.

Come accennato, Mac Otakara afferma ancora che la fotocamera FaceTime dovrebbe essere posizionata nella lunetta a destra del dispositivo, in modo da facilitare l’utilizzo in modalità landscape (orizzontale). Le indiscrezioni riferiscono ancora del supporto alla funzionalità Center Stage per regolare automaticamente l’inquadratura mentre l’utente si sposta, aiuta a mantenere l’utente e le persone che vicine al centro dell’immagine.

Altri dettagli riportati nelle immagini di rendering sarebbero corretti, incluse le dimensioni del dispositivo. Indiscrezioni circolate in precedenza hanno riferito dell’arrivo di un iPad di 10a generazione con display da 10,5″, porta USB-C, chip A14 Bionic, supporto 5G nei modelli cellular, cornici sottili e bordi piatti.

La produzione in serie del nuovo dispositivo sarebbe stata già avviata. L’iPad di 10a generazione dovrebbe essere annunciato nell’ambito di un evento previsto per ottobre, con l’arrivo di iPadOS 16, quest’ultimo rimandato di un mese per risolvere alcuni problemi con la funzionalità denominata Stage Manager. Lo scorso anno l’iPad di 9a generazione fu presentato a settembre insieme all’iPhone 13 e all’iPad mini.