WhatsApp, arrivano Ripristino dei messaggi e nuovi poteri per gli admin dei gruppi

In WhatsApp per iOS sarà a breve possibile recuperare messaggi cancellati e gli amministratori di un gruppo potranno cancellare qualsiasi messaggio da una chat (anche quelli inviati da altri), offrendo quindi agli amministratori una sorta di ruolo di moderatore.

Lo riferisce il sito WABetaInfo, spiegando che nell’ultima beta di WhatsApp per iOS è stata integrata una funzionalità che consente di ripristinare messaggi cancellati per errore (utile quando si sceglie per errore l’opzione “Elimina per me” anziché “Elimina per tutti” o si cancella un messaggio che non si voleva eliminare).

Sarà quindi a quanto pare possibile recuperare il messaggio cancellato, e una funzione particolarmente interessante è in arrivo per gli amministratori dei gruppi, offrendo a questi la possibilità di moderare le conversazioni, cancellando – se necessario – un messaggio specifico, indipendentemente da chi l’ha scritto.

Le modalità di funzionamento sono quelle consuete: si tocca a lungo un messaggio inviato di recente da uno dei partecipanti e poi la voce “Elimina per tutti”, alla stregua di come si fa per cancellare i propri messaggi. Un pop up chiede conferma per l’eliminazione del messaggio per tutti i partecipanti; questi ultimi saranno eventualmente avvisati del fatto che un amministratore ha eliminato il messaggio.

Le novità in questione sono state integrate sul canale beta di WhatsApp per iOS, versione che consente di ottenere da remote nuove funzionalità da testare in anteprima. Sul versante Android simili funzioni sono state altresì integrate nelle ultime beta.