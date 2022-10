iPad 2022, Apple include il nuovo cavo USB-C intrecciato

I nuovi modelli iPad Pro 2022 e iPad 2022 di decima generazione che Apple ha introdotto sul mercato martedì 18 ottobre, includono per la prima volta nella confezione un cavo di ricarica USB-C rivestito in tessuto intrecciato, lungo un metro.

Lo stesso cavo viene anche venduto separatamente da Apple attraverso il suo negozio online, con un prezzo di 25 euro. Così lo descrive Apple:

Questo cavo di ricarica da 1 metro in tessuto intrecciato, con connettori USB‑C su entrambe le estremità, è ideale per caricare i dispositivi USB‑C e in più ti permette di sincronizzare e trasferire dati da un dispositivo all’altro. Puoi anche usarlo insieme a un alimentatore USB‑C compatibile, per caricare comodamente i tuoi dispositivi da una presa di corrente. Supporta la funzione di ricarica rapida. Gli alimentatori USB‑C sono in vendita separatamente