Sembra una chiavetta ma è un hub e costa solo 1 centesimo

Gli hub sono indubbiamente comodi, specie per chi ha un computer con poche porte a disposizione. Ma quello che trovate in offerta oggi è un vero affare: scontato del 99%, al prezzo di solo 1 centesimo, ne comprate uno grande quanto una chiavetta USB.

Si tratta perciò di una soluzione ultra-tascabile (per la precisione misura 7,4 x 1,9 x 1 centimetri), che vi consente di leggere il contenuto di una qualsiasi scheda microSD praticamente da ogni genere di dispositivo attualmente in commercio. L’unica eccezione la fanno i dispositivi Apple con presa Lightning, per i quali si può porre eventualmente rimedio tramite un adattatore, perché per il resto presenta da un lato una presa USB-A 2.0 e una microUSB, dall’altro una moderna USB-C.

Oltre poi allo slot microSD per leggere le schede in questo formato monta una porta USB-A che può essere usata per collegare un adattatore WiFi, un controller di gioco, una tastiera, un mouse oppure una memoria USB.

L’utilità di un gadget simile è perciò data da due fattori: la prima, come dicevamo, la tascabilità, perché rispetto anche al più compatto degli hub, è davvero piccolissimo. Entra in un qualsiasi taschino ed è leggerissimo, quindi si può portare sempre con sé. E poi la compatibilità, perché si può collegare a smartphone, tablet e computer e trasferire i dati da un dispositivo all’altro con estrema facilità.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento è scontato del 99%: praticamente invece di 4,41 euro, che è già un ottimo prezzo, lo pagate soltanto 1 centesimo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.