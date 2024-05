iPad con macOS sarebbe folle per ex presidente Microsoft

Pubblicità

I computer PC Windows ibridi Surface che vogliono essere sia tablet che notebook, pur non essendo un fallimento, non sono un grande successo commerciale per Microsoft: lo dichiara Steven Sinofsky ex presidente Windows mentre spiega perché quello che gli utenti sognano, il riferimento è a un iPad dual boot con macOS, nella realtà si concretizzerebbe in un dispositivo poco pratico da usare, pessimo sia come tablet che come notebook.

Qui non importa tanto il confronto tra Surface, iPad e Mac, quanto l’idea strisciante da anni: visto che iPad e Mac sono lo stesso hardware o quasi, perché non avere a disposizione e sfruttare il meglio dei due mondi iPadOS e macOS su un solo dispositivo?

La spiegazione di Sinofsky è semplice: le interfacce touch non vanno bene per la gestione libera di documenti e cartelle che gli utenti amano, possibile su computer, ma solo con un sistema di controllo e puntamento molto più preciso delle dita grossolane e unticce, i vecchi ma sempre buoni mouse e tastiera.

L’ex dirigente Windows è certo che un iPad dual boot con macOS e iPadOS non solo «Eseguirebbe sempre il sistema operativo sbagliato per qualunque cosa tu voglia fare» ma si spinge oltre definendo questo dispositivo un «Tostapane – frigorifero», espressione impiegata da Tim Cook, anche lui per bocciare i computer ibridi, e allora correva l’anno 2012.

Ancora «Solo ai tecnici piacciono i dispositivi che si “trasformano rapidamente” in qualcos’altro» con complicazioni e compromessi che invece sarebbero odiati dai comuni mortali.

Infine l’ex dirigente MS indica anche un altro problema per l’ipotetico iPad dual boot «Non eseguirebbe un sacco di software Mac non perché l’hardware sottostante non sia in grado di eseguirlo, ma perché enormi porzioni di quelle app/strumenti sarebbero a metà tra inutilizzabili o con problemi se utilizzate esclusivamente con il tocco».

Tutte le novità di iPad Pro M4 e iPad Air M2 ai rispettivi collegamenti.