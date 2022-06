La schermata di blocco personalizzabile di iOS 16 per Federighi è “un atto di amore”

La WWDC22 è terminata e i dirigenti di Apple, Craig Federighi (Senior Vice President Software Engineering) e Alan Dye (vicepresidente responsabile Human Interface Design), hanno parlato in una intervista con TechRadar di iOS 16 e dei cambiamenti alla schermata di blocco di iPhone che viene visualizzata quando si accende lo smartphone per vedere la data e l’ora correnti e le notifiche più recenti.

Federighi ha spiegato che alcuni cambiamenti sono stati pensati a partire da iOS 14 con la possibilità di aggiungere widget alla schermata Home per avere alcune informazioni sempre a portata di mano; altro cambiamento è arrivato con l’App Library, una nuova modalità per trovare e organizzare le app.

Con iOS 15 è arrivato Focus Mode, con la possibilità di selezionare se ricevere o meno notifiche usando la modalità per la concentrazione è attiva. Con iOS 16, ha riferito Craig Federighi, “abbiamo visto l’occasione di puntare a un’area che si è lentamente evoluta nel corso del tempo ma per la quale non era mai stato fatto un passo avanti così grande, per fare qualcosa di notevole, “molto Apple e molto personale”, arrivando a definire il cambiamento “un atto di amore“.

Alan Dye ha spiegato che l’obiettivo era quello di rendere l’iPhone “ancora più personale”, dal momento che il Blocco Schermo è una sorta di “icona”, un tratto distintivo dell’iPhone.

Secondo TechRadar, Apple aveva pensato di modificare completamente il Lock Screen ma è stato deciso di mantenere il look classico con l’orologio in alto, riconoscibilissimo segno distintivo dei dispositivi, offrendo ora la possibilità di inserire dei widget nella schermata di blocco, scelta possibile grazie anche ad una versione personalizzata del font San Francisco, e prendendo a prestito idee anche da Apple Watch, come ad esempio la foto da Ricordi sul quadrante.

Quest’ultima funzione, ha spiegato Federighi, sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning, ed è in grado di comprendere se la foto include una persona e tenerne conto per incorniciarla e ritagliarla. Sarebbe stato possibile permettere di aggiungere alla schermata blocco qualsiasi widget, senza tenere conto dello stile complessivo ma non è questo che voleva Apple, che ha preferito una soluzione che bilanciasse stile e coerenza con il resto dell’interfaccia.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.