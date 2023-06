iPadOS 17, ecco gli iPad compatibili

Apple ha appena presentato iPadOS 17, il nuovo sistema operativo dedicato ai tablet, con tantissime nuove funzioni che abbiamo presentato in questo articolo. Ecco su quali iPad potrà essere installato e quando sarà disponibile.

La versione beta è già disponibile per chi partecipa all’Apple Developer Program, a partire dall’indirizzo developer.apple.com. Il mese prossimo invece, sarà disponibile la beta pubblica su beta.apple.com.

Il sistema operativo arriverà in autunno per tutti; naturalmente, sarà un aggiornamento gratuito.

Compatibilità iPadOS 17

iPadOs 17 sarà compatibile con iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

Rispetto allo scorso anno rimane fuori la quinta generazione di iPad, che dunque non sarà aggiornabile, così come non saranno aggiornabili a iPadOS 17 gli iPad Pro da 9,7 pollici.

Per tutto quello che c’è da sapere su iPadOS 17 vi consigliamo di partire direttamente da questo indirizzo.