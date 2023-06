AirPods Pro con Adaptive Audio decide cosa farci sentire

Gli AirPods diventano ancora più intelligenti con le novità software svelate da Apple durante la WWDC 2023, come la nuova modalità Adaptive Audio che sostanzialmente combina le già conosciute ANC (Cancellazione Attiva del Rumore) e Trasparenza per decidere, grazie agli algoritmi di AI, cosa far sentire e cosa no.

In uno degli esempi pratici che mostra Apple durante l’evento c’è quello di poter sentire il campanello di una bicicletta mantenendo isolato il fastidioso tagliaerba mentre si attraversa la strada, il tutto mentre si continua ad ascoltare la musica in riproduzione.

C’è poi un nuovo sistema che amplifica ancor meglio la voce della persona che abbiamo di fronte e che ci sta parlando, mentre i rumori circostanti vengono ridotti a zero. Questa nuova tecnologia entra in campo anche nelle telefonate per silenziare il microfono quando si sta ascoltando l’interlocutore in modo da eliminare i rumori circostanti, attivandolo solo quando si parla.