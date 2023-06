Niente iOs 17 per iPhone X e iPhone 8

Addio iPhone X. Lo dice Apple con il lancio di iOs 17 le cui specifiche parlano chiaro: niente compatibilità con il telefono che ha cambiato faccia al mondo iPhone.

La mancata compatibilità con iPhone X oltre che con i coevi e tecnologicamente affini, iPhone 8 e iPhone 8 Plus , non è stata data durante l’evento che abbiamo seguito passo a passo qualche minuto fa ma dall’apparizione della tabella con la quale si snocciolano i dettagli più tecnici del nuovo sistema operativo.

Dalla pagina Apple si legge infatti che i telefoni compatibili, oltre agli ultimi iPhone 14, iPhone 1, iPhone 12 e iPhone 11:

iPhone X S

iPhone X S Max

iPhone X R

iPhone SE (2ª generazione)

In pratica Apple con iOs 17 supporta solo i telefoni con almeno processore A12. iPhone X e iPhone 8 avevano invece un processore A11.

La decisione di far cadere sotto la mannaia delle specifiche i telefoni introdotti l’11 settembre 2017 (ma iPhone X venne poi effettivamente commercializzato il 3 novembre) è importante non tanto dal punto di vista cronologico e poteva anche essere attesa, benché si pronosticasse il contrario, visto che iOs 16 aveva cancellato la compatibilità con iPhone 7, quando dal punto di vista simbolico.

iPhone X è stato il telefono del decimo anniversario, il primo con schermo OLED e il primo con FaceID. Il suo design è stato adottato da una lunga serie di successori e copiato da tanti concorrenti e ancora oggi rappresenta probabilmente il più ardito sforzo di ristilizzazione di iPhone dal momento del lancio dell’iPhone originale e il maggior salto tecnico rispetto ad un predecessore (iPhone 7).

Il fatto che non sia più supportato può essere visto come un segno dei tempi oltre che come una iattura da parte dei diversi possessori di iPhone X che ancora oggi ne apprezzano le funzioni e le prestazioni.