iPhone 12, la durata della batteria dichiarata a confronto degli iPhone 11

I nuovi terminali Apple sono più sottili rispetto a quelli precedenti e così c’è meno spazio per la batteria, anche se gli ingegneri hanno potuto sfruttare uno spazio leggermente superiore in larghezza e altezza: ma, anche tralasciando le differenze nelle dimensioni, risulta comunque interessante confrontare la durata della batteria dichiarata da Apple degli iPhone 12 rispetto ai modelli precedenti iPhone 11.

Lo scorso anno Apple è riuscita a migliorare notevolmente la durata della batteria di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, offrendo un’autonomia senza precedenti nella gamma iPhone, soprattutto con i modelli Pro. iPhone 11 Pro offre infatti fino a quattro ore di autonomia in più di iPhone XS, mentre iPhone 11 Pro Max offre fino a cinque ore in più di iPhone XS Max.



Spulciando le specifiche dei nuovi iPhone 12, evidenziando i seguenti dati nella riproduzione video per la batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio:

iPhone 12 mini: fino a 15 ore

iPhone 12: fino a 17 ore

iPhon 12 Pro: fino a 17 ore

iPhone 12 Pro Max: fino a 20 ore

Il dato di iPhone 12 mini è superiore a quello di iPhone SE (fino a 13 ore nella riproduzione video), un risultato notevole considerando che si tratta del terminale 5G più piccolo in assoluto. Le 17 ore indicate per iPhone 12 sono identiche a quelle dichiarate per iPhone 11 ma inferiori a quelle dichiarate per iPhone 11 Pro (fino a 18 ore di riproduzione video), come rileva 9to5Mac. L’Phone 12 Pro Max riesce ad eguagliare le 20 ore di iPhone 11 Pro Max possibili con la sua batteria da 3969 mAh.

GLi iPhone 12 integrano il supporto alle bande 5G e a questo proposito Apple fa sapere dell’esistenza della nuova “modalità Smart Data,” che prolunga la durata della batteria valutando in modo dinamico, in base alle applicazioni usate dall’utente e ai compiti svolti dal terminale, se connettere lo smartphone alle reti 5G oppure a quelle 4G, bilanciando in tempo reale utilizzo dei dati, velocità e alimentazione.

