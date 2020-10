Prime Day: offerte Anker fino al 43% su cavi, powerbank, hub, cuffie e speaker

Spesso promuoviamo i prodotti di Anker offrendovi uno sconto con codice: li abbiamo provati più o meno tutti e li abbiamo da sempre consigliati perché ottimi per caratteristiche e qualità. I prezzi poi sono generalmente molto buoni, soprattutto quando si riescono a ridurre con qualche promozione.

Se ci seguite e vi siete perso qualche sconto, questo è il momento giusto per tornare sui vostri passi. Grazie al Prime Da y l’azienda infatti sta scontando molti dei suoi prodotti in catalogo. Ci sono powerbank, cavi, hub, cuffie e speaker di diverso tipo e misura.

Quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso delle ore. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

Anker PowerCore 10000mAh – In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerCore Essential 20000PD In offerta a 31,99 – invece di 45,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerCore+ 10000 con Cavo USB-C Integrato In offerta a 21,99 – invece di 29,99

sconto 27% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerCore 15600 In offerta a 22,99 – invece di 39,99

sconto 43% – fino al 14 ottobre 2020

Anker Powerbank PowerCore 26800 In offerta a 37,59 – invece di 46,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerCore+ 26800 PD 45W In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerPort Atom III Slim 65W 4 Ports In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerPort PD 2 Caricatore 30W In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerPort Mini Caricatore da Muro In offerta a 9,74 – invece di 12,99

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Anker Caricabatteria PowerPort III Mini 30 W In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Anker Caricabatteria Auto Mini 24 W In offerta a 9,99 – invece di 14,99

sconto 33% – fino al 14 ottobre 2020

Anker Mouse Verticale In offerta a 11,99 – invece di 14,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Anker Hub USB C PowerExpand+ 7 in 1 In offerta a 31,99 – invece di 49,99

sconto 36% – fino al 14 ottobre 2020

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerWave 7.5 Stand (White) In offerta a 20,99 – invece di 29,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Anker PowerWave Pad with Stand In offerta a 24,49 – invece di 34,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Life Q10 In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Liberty Neo – In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Liberty 2 In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Liberty Air 2 In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Spirit X2 In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Life P2 In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore 2 Bluetooth Speaker In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Wakey (Black) In offerta a 62,99 – invece di 99,99

sconto 37% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Wakey (White) In offerta a 62,99 – invece di 99,99

sconto 37% – fino al 14 ottobre 2020

Soundcore Motion+ In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Nebula Capsule Max In offerta a 399,99 – invece di 499,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

eufy Security eufyCam 2C In offerta a 139,99 – invece di 199,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy Indoor Cam 2K In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy Security eufyCam E In offerta a 265,99 – invece di 379,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy Video Doorbell 2K (Battery-Powered) In offerta a 139,99 – invece di 199,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy RoboVac 11S (Slim) In offerta a 125,99 – invece di 179,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy RoboVac G10 Hybrid In offerta a 188,99 – invece di 269,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy HomeVac S11 Infinity In offerta a 209,99 – invece di 299,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

eufy RoboVac 15C Max In offerta a 159,59 – invece di 227,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet).