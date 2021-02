iPhone 12 Pro supera Galaxy S21 nella fotografia, con una eccezione

C’è una enorme differenza tra gli scatti offerti da iPhone 12 Pro Max (qui la nostra recensione) e quelli realizzabili con il Galaxy S21 Ultra. Lo sottolinea Andrew Hoyle, fotografo professionista di CNET, che ha messo alla prova il comparto fotografico dei due smartphone top di gamma del momento di Apple e Samsung durante una passeggiata per le strade di Edimburgo.

Per quanto riguarda la qualità delle fotografie, il confronto va sul sottile perché le tecnologie odierne hanno ormai raggiunto un livello tale da avvicinarsi notevolmente ai risultati ottenibili con una DSLR e che solo un occhio attento e allenato, come appunto quello di un professionista, è in grado di notare.

A parità di scena, momento dello scatto e impostazioni della fotocamera (per il test è stata usata l’app predefinita usando la modalità automatica, in modo da lasciare che fosse il sistema a decidere quali fossero i parametri migliori), quel che ne risulta è che i colori delle fotografie scattate con iPhone si avvicinano più a quelli reali. Come dicevamo stiamo parlando di piccolezze, perché anche il Galaxy S21 Ultra produce immagini eccellenti.

Leggendo l’analisi del fotografo viene fuori che nel bilanciamento del bianco, il telefono di Samsung tende più verso le tonalità magenta, mentre iPhone è più accurato anche se qualche volta esagera con le tonalità verdi. Con la fotocamera principale, la risoluzione di iPhone 12 Pro Max è migliore: lo dimostra in un ritaglio che permette di guardare la scena alla dimensione originale, dove si scopre che il telefono di Apple riesce a catturare un maggior numero di dettagli e con maggior precisione, mentre i bordi degli oggetti sul Galaxy S21 Ultra risultano un po’ più “pastosi”. Entrambi i telefoni scattano su sensore da 12 MP, anche se «l’S21 in realtà riduce il suo sensore da 108 MP in scatti da 12 MP attraverso un processo noto con il termine di Pixel Binning».

L’iPhone – dice – cattura in maniera migliore i colori del cielo mentre il Galaxy S21 riesce a catturare più luce e di conseguenza la scena che ne risulta è meglio illuminata, anche se a giudizio di questo cronista si potrebbe dire esattamente l’opposto, guardando ad esempio il confronto delle due fotografie (che alleghiamo di seguito) dove le tonalità blu sembrano dominare maggiormente la scena catturata con iPhone.

In uno scatto dove viene fotografato un vecchio cannone i due telefoni sono più o meno alla pari, anche se il Galaxy S21 Ultra – scrive – è in grado di catturare maggiori dettagli sul cannone, una differenza sottile, ma che permette di far risaltare alcuni particolari del vecchio ferro in fase di ossidazione. In via generale quindi parliamo di differenze qualitative davvero minime e che, sebbene il fotografo sostenga che quelle di iPhone sono leggermente più accurate, non fanno realmente pendere l’ago della bilancia da una parte piuttosto che dall’altra.

Ma se chi decide di comprare uno dei due smartphone è particolarmente interessato al livello di zoom ottenibile, allora per il momento non c’è storia: il Galaxy S21 è imbattibile. Il teleobiettivo di iPhone 12 Pro Max infatti è un 52mm, quindi ha uno zoom ottico pari a 4x (quello dell’iPhone 12 Pro Max è un 65mm, quindi siamo sui 5x) mentre il Galaxy S21 Ultra offre due obiettivi con zoom ottico rispettivamente di 3x e 10x e con l’ulteriore possibilità di estenderlo digitalmente fino a 100x. Tralasciando quest’ultima opzione, senza quindi usare artifizi, la lunghezza focale degli obiettivi sullo smartphone di Samsung, di base, è superiore.

Questo perché il telefono utilizza un sistema periscopico che iPhone ancora non ha. Si dice che Apple ci stia lavorando – sono stati depositati diversi brevetti nell’ultimo periodo – ma sembra non se ne parlerà prima del 2022, quindi escluse sorprese per questo autunno, al momento Samsung ha un vantaggio di due anni rispetto al suo diretto concorrente.

Non solo – spiega il fotografo – ma le fotografie scattate dai teleobiettivi del Galaxy S21 sembrano migliori di quelle catturate dal teleobiettivo di iPhone 12 Pro, specialmente dal punto di vista della nitidezza. Ingrandendo una porzione dello scatto alle dimensioni originali vien fuori che lo smartphone di Samsung «preserva meglio i dettagli» perché aggiungerebbe molta nitidezza digitale, «mentre lo scatto di iPhone, se ingrandito, appare meno nitido». Perciò nel punta-e-scatta senza andare a ritoccare il file RAW originale, «Le immagini prodotte dall’S21 appaiono più soddisfacenti».

In definitiva, dal punto di vista delle fotocamere «entrambi gli smartphone sono eccezionali perché sono in grado di scattare immagini con una eccellente gamma dinamica. Sono vicini, anche se in genere preferisco gli scatti prodotti da iPhone» scrive Hoyle alle battute finali «perché tendono ad avere colori più naturali e meno nitidezza digitale. Tendo a modificare tutte le mie immagini in post-produzione, quindi preferisco lavorare con un’immagine più naturale. Ma c’è chi potrebbe preferire un’immagine già rifinita da condividere al volo dal telefono» sottintendendo quindi che in questo caso l’S21 sarebbe da preferire per quanto appena spiegato nel paragrafo precedente.

Ma è lo zoom che mette una vera e propria linea di demarcazione tra i due – conclude – e in tal caso bisogna valutare quante volte si ha intenzione di scattare immagini ravvicinate. Il Galaxy S21 offre maggiori possibilità creative da questo punto di vista ed è qualcosa che iPhone, allo stato attuale, semplicemente non può fare. Con questo telefono in tasca «significa che stai camminando con una borsa fotografica più completa, pronta per qualsiasi scena in cui ti potrai imbattere».

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.