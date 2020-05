iPhone 12 senza EarPods nella scatola, Apple offrirà sconti per AirPods

Per la prima volta nella storia dello smartphone di Cupertino i nuovi iPhone 12 potrebbero non includere nella confezione gli auricolari con filo EarPods. Questa scelta potrebbe essere una delle spiegazioni del prezzo inferiore al lancio atteso per il modello base di iPhone 12 rispetto all’attuale iPhone 11 ma, secondo l’ultimo report di Ming Chi Kuo, il piano di Apple è un altro.

La multinazionale punterebbe infatti a spingere ulteriormente le vendite della sua gamma di auricolari senza fili AirPods. Le cuffiette bianche senza fili continuano a dominare il mercato, ma hanno risentito di un vistoso calo delle vendite nel primo trimestre di quest’anno dovuto alle chiusure dei negozi e allo stop forzato degli acquisti per pandemia e lockdown. Kuo indica che il calo delle vendite nel periodo in questione è stato del 29% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

In ogni caso lo stesso analista prevede che per l’intero anno le vendite di AirPods non solo torneranno a crescere ma supereranno addirittura le previsioni precedenti. Nei report degli scorsi mesi Kuo indicava vendite totali per il 2020 di 80-90 milioni di AirPods, una stima che ora l’analista rivede al rialzo fino a 93,8 milioni di unità. Questo sarà possibile grazie alla ripresa dei consumi dopo i blocchi delle vendite in vari paesi del mondo, al proseguimento della elevata domanda di AirPods Pro, a cui si aggiungeranno sconti e promozioni Apple per gli AirPods.

In questa ottica la possibilità che Apple proporrà gli iPhone 12 senza EarPods nella confezione, si abbinerà agli sconti sugli AirPods previsti verso la fine di quest’anno, contribuendo a sostenere le vendite degli auricolari di Cupertino. Per quanto riguarda le novità in campo auricolari di Apple Kuo, riportato da MacRumors, prevede che un nuovo modello arriverà solo nel 2021, questo anche se altri leaker, tra cui Jon Posser, indicano che Apple è pronta per lanciare a breve un nuovo modello.

Modelli, nomi, prezzi e specifiche principali dei nuovi iPhone 12 sono anticipati in questo articolo. Tutti gli articoli che parlano di Apple AirPods sono disponibili da questa pagina.