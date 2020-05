Nuovi iMac e AirPods 2020 indicati pronti per essere spediti

Sembra sia solo una questione di tempo, forse pochi giorni o al massimo alcune settimane perché secondo un noto leaker nuovi iMac e AirPods 2020 sarebbero già pronti per essere spediti.

Le anticipazioni su entrambi i prodotti circolano numerose da diversi mesi. Per gli iMac 2020 è attesa l’introduzione di un aggiornamento che porterà anche nei computer tutto in uno di Apple i processori Intel Core di decima generazione, già introdotti su tutti i portatili della gamma di Cupertino. Secondo alcuni per quest’anno Apple avrebbe in cantiere un aggiornamento consistente che include anche un nuovo formato di schermo, portando iMac 21” a un più generoso 23”.

Invece per gli auricolari Apple sono stati previsti diversi nuovi modelli, inclusi possibili Airpods Pro Lite e AirPods X ma finora non è emerso nulla di chiaro. Considerando che gli Airpods Pro con cancellazione del rumore sono arrivati a fine 2019, è quasi certo che per una seconda versione occorre attendere ancora.

Nonostante le varie ipotesi su nomi e caratteristiche, le anticipazioni potrebbero riferirsi a una nuova versione degli AirPods tradizionali in cui Apple abbandonerebbe il design impiegato fin al lancio per adottare form factor e migliore qualità audio degli Airpods Pro, ma senza la cancellazione del rumore per contenere il prezzo.

Heads up: There’s still an iMac and AirPods ready to ship. (Not sure which AirPods yet, only know codename) Theoretically, since they’re ready, they could drop at any time. I’ll let you know if/when I hear a date. Let’s see if Apple can keep it a secret from me 👀🤫 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 6, 2020

Secondo Jon Posser sia i nuovi iMac che AirPods 2020 sono già pronti per essere spediti. Il leaker non offre ulteriori precisazioni su specifiche e caratteristiche dei due nuovi prodotti, promettendo che offrirà ulteriori dettagli se e quando verrà a conoscenza della data esatta di lancio, che comunque non dovrebbe essere lontana. Anche se Posser è da sempre specializzato nelle anticipazioni sul mondo Android e Google, negli ultimi mesi ha offerto numerose anteprime sull’universo Apple che poi sono state confermate, inclusa la data esatta di lancio del nuovo MacBook Pro 13”.

