Il film Greyhound di Tom Hanks salta i cinema e sbarca su Apple TV+

Ad oggi è il più grande progetto cinematografico in dirittura di arrivo su piattaforma Apple: il film Greyhound sarà disponibile su Apple TV+ in anteprima: con protagonista Tom Hanks si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo del 1955 The Good Shepherd scritto da Cecil Scott Forester

La pellicola doveva essere inizialmente distribuita da Sony Pictures nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 giugno, ma è stata poi posticipata a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. Apple, al termine di un’asta che si è conclusa nelle scorse ore, ha acquistato i diritti per 70 milioni di dollari, ma la data di distribuzione sulla piattaforma Apple TV+ non è stata ancora resa nota.

Il film racconta i primi giorni del coinvolgimento degli Stati Uniti d’America nella Seconda Guerra Mondiale, quando una flotta internazionale di 37 navi alleate, guidate dal tenente comandante Ernest Krause – interpretato dal pluripremiato attore Tom Hanks – attraversa l’Atlantico del Nord inseguito dagli U-Boot tedeschi.

Le riprese del film sono iniziate nel marzo del 2018 in Louisiana e si sono svolte a Baton Rouge coinvolgendo anche alcune fregate della Royal Canadian Navy. Il budget è stato di 50,3 milioni di dollari e con la recente acquisizione è praticamente certo che con il debutto di Greyhound su Apple TV+, il film non sbarcherà nelle sale cinematografiche, per altro attualmente chiuse per via della pandemia: pertanto si tratta del primo film dell’attore ad essere distribuito unicamente online.

Non è detto che Apple perseguirà questa strada ma è chiaro che si tratta di un passaggio importante specialmente per quanto riguarda il mercato dei lungometraggi.

Oltre al film The Banker con Samuel L. Jackson tra gli attori protagonisti, la multinazionale di Cupertino si è principalmente concentrata sui documentari, come Beastie Boys Story. Tra i prossimi in calendario c’è On the Rocks di Sofia Coppola, con Bill Murray e Rashida Jones. Per ampliare la propria offerta e renderla più concorrenziale rispetto ai colossi del settore, Apple sta acquistando anche i diritti per ottenere film e serie TV dai cataloghi delle major di Hollywood: ne parliamo più in dettaglio in questo articolo.

