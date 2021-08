Le cinque novità iPhone 13 che forse vi siete persi, più una

Manca ormai poco alla presentazione di iPhone 13, attesa per settembre prossimo. Tanti, tantissimi i rumor apparsi in rete, che hanno delineato un po’ il volto della nuova line up. In questo mare magnum di notizie, però, potreste esservi persi qualche probabile novità su iPhone 13 non troppo eclatante, ma che in realtà non è da sottovalutare nel novero delle anticipazioni.

Nuovi colori

Sapevate, ad esempio, che iPhone 13 potrebbe arrivare anche in due nuove colorazioni? Già, perché il prossimo iPhone dovrebbe essere rilasciato anche in nero opaco e bronzo. Almeno, così dovrebbe essere per iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max.

Secondo le voci, l’opzione in bronzo dovrebbe essere una versione ottimizzata dell’attuale opzione in oro, piuttosto che una opzione aggiuntiva. Peraltro, la voce dovrebbe essere particolarmente attendibile, considerando che arriva dal leaker Max Weinbach, che nel gennaio dello scorso anno ha correttamente predetto l’arrivo del colore blu navy.

Face ID con mascherina

Da tempo siamo ormai costretti ad indossare mascherine protettive, e Apple è ben consapevole del problema, tanto da aver aggiornato i propri dispositivi per sbloccare l’iPhone con Apple Watch anche quando si indossa una mascherina. Per migliorare lo sblocco, però, Apple potrebbe anche modificare il set di fotocamere frontali Face ID, così da consentire il riconoscimento anche con le mascherine protettive. Si tratterebbe di un aggiornamento non visibile all’esterno, ma che renderebbe iPhone 13 più utile in questo particolare momento storico.

Microfoni Beamforming integrati

Tra le voci che non hanno spesso trovato posto sotto i riflettori anche quella proposta da Weinbach, secondo cui Apple prevede di portare la sua tecnologia del microfono beamforming, attualmente in forza su AirPods, su iPhone 13 . La tecnologia migliorerà la qualità dei microfoni dell’‌iPhone‌, per chiamate e registrazioni migliori.

MagSafe potenziato

La ricarica, e in generale, la tecnologia MagSafe magnetica su iPhone 12 è stata ben accolta dal pubblico e, in effetti, offre davvero diversi utilizzi interessanti. C’è da dire, però, che il magnete non è poi così forte e sicuro e spesso basta una semplice cover non MagSafe per annullare, o ridurre al minimo, la forza magnetica dell’iPhone. Con iPhone 13‌ Apple dovrebbe rinforzare i suoi magneti. Non può che essere così, soprattutto se si considera che Apple prevede in futuro di rimuovere la porta Lightning; se così fosse, MagSafe sarà l’unico modo per ricaricare il terminale, ed allora non potrà che essere ottimizzata nel tempo.

Rivestimento anti-impronta

Diciamocelo pure, uno smartphone può essere molto costoso, ma quando si riempie di impronte digitali finisce per sembrare un oggetto di poco valore. Per risolvere il problema, Apple potrebbe trattare i bordi e le cornici di iPhone 13 con un particolare rivestimento anti impronte.

Astrofotografia

Più che una caratteristica esclusiva di iPhone 13, potrebbe essere una ottimizzazione che Apple apporterebbe alla propria app fotografica. L’anno scorso la Mela ha spinto molto per migliorare la qualità dell’immagine e le capacità fotografiche di iPhone, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, grazie al sensore LiDAR, obiettivi migliorati e ad una elaborazione avanzata del segnale dell’immagine. Quest’anno, Apple potrebbe concentrarsi sull’astrofotografia. A febbraio scorso potrebbe essere passata inosservata la voce secondo cui iPhone 13‌ rileverà automaticamente quando un utente sta puntando verso il cielo e di conseguenza regolerà l’esposizione e altre impostazioni della fotocamera.

Tutto quello che sappiamo fino ad oggi su iPhone 13 lo trovate direttamente a questo indirizzo.