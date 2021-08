Apple Watch Series 7 con nuovi quadranti?

Indiscrezioni che circolano da qualche giorno riferiscono che il futuro Apple Watch 7 sarà disponibile nelle varianti con cassa da 41mm e 45mm, dunque leggermente più grandi delle attuali varianti da 40 mm e 44mm.

Oltre alla cassa un po’ più grande, Apple proporrà nuovi quadranti specifici che sfruttano questi specifici display.

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, evidenziando che il design con bordi più sottili e smussati permetterà di offrire quadranti rinnovati.

“I watch di quest’anno arriveranno nelle varianti da 41mm e 45mm”, scrive Gurman. “Mi dicono che Apple offrirà nuovi quadranti per sfruttare lo schermo più grande, incluso una versione aggiornata del quadrante Infograph modulare (quadrante che attualmente può presentare fino a sei complicazioni a colori con diverse informazioni, ndr). Sarà la seconda volta nella storia di Apple Watch che l’azienda aumenta la dimensione del display, dopo l’Apple Watch Series 4 nel 2017”.

I nuovi quadranti per Apple Watch saranno esclusivi per la Series 7 e probabilmente non saranno disponibili tramite aggiornamenti software per gli altri modelli.

Oltre i cambiamenti superficiali, gli Apple Watch Series 7 sono previsti con migliorie dal punto di vista delle performance e della durata della batteria.

Tutto quello che sappiamo al momento su Apple Watch 7 lo trovate direttamente a questo indirizzo, mentre per restare aggiornati su iPhone 13 si parte da qui. A questo indirizzo tutto quello che sappiamo di watchOS 8.