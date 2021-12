iPhone 13, le vendite rallentano in attesa del Natale

Apple ha informato alcuni dei suoi fornitori di componenti che le vendite e la domanda per i modelli di iPhone 13 sta rallentando prima delle vacanze di Natale. Si tratta di un calo fisiologico considerando che le offerte del recente Black Friday hanno portato gli utenti ad acquistare nei giorni scorsi, e che sicuramente la domanda tornerà a crescere in virtù della stagione natalizia.

A riferirlo è Bloomberg, secondo cui le segnalazioni di un indebolimento della domanda arrivano proprio nel momento in cui le stime di consegna per iPhone 13‌ e 13 Pro iniziano a migliorare, con i dispositivi adesso disponibili per la spedizione prima di Natale. Anche in Italia, al momento, è possibile acquistarne uno con consegna per il 20 dicembre circa.

Nell’ottobre scorso Apple ha iniziato la produzione di iPhone 13 con ben 10 milioni di unità previste per il 2021, a causa della carenza di chip nel settore. La società aveva in programma di produrre 90 milioni di modelli ‌iPhone 13‌ nel 2021, ma Broadcom e Texas Instruments non sono stati in grado di fornire componenti sufficienti.

Secondo la testata finanziaria statunitense Apple mira a colmare il disavanzo nel 2022, quando le forniture miglioreranno, anche se adesso Apple ha informato i fornitori che potrebbe non ricevere gli ordini necessari dai clienti. Durante la conferenza sugli utili del quarto trimestre, tenutasi a ottobre, il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che i vincoli di fornitura su iPhone, iPad e Mac erano già costati ad Apple circa 6 miliardi di dollari, e che i problemi di fornitura sarebbero continuati fino a dicembre.

Al momento del lancio, i modelli iPhone 13‌ e iPhone 13 Pro disponibili sono rapidamente andati esauriti, e per un buon mese dopo il lancio ci sono stati lunghi tempi di consegna per le spedizioni, tanto che si temeva già nelle scorse settimane di non poterne ricevere uno entro Natale. Cook ha affermato che Apple stava “lavorando febbrilmente” per aumentare le forniture di iPhone 13 e sembra che le azioni intraprese stiano ora facendo recuperando terreno.

