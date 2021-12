Canon aggiorna le fotocamere pro con tecnologie di EOS R3

Canon ha potenziato la gamma di fotocamere professionali migliorando il rilevamento, perfezionando il trasferimento dei file e ottimizzando il supporto per gli obiettivi tramite un aggiornamento del firmware che porta alcune delle tecnologie dell’apprezzata Canon EOS R3 sulle fotocamere professionali R5, R6 e 1DX Mark3.

A ricevere questo aggiornamento sono la Canon EOS R5 e la Canon EOS R6 tramite il firmware in versione 1.50 e la Canon EOS-1D X Mark III tramite l’aggiornamento firmware in versione 1.60. Per quanto riguarda le prime due, l’azienda ha migliorato principalmente il riconoscimento dei soggetti: gli utenti ora possono infatti selezionare “veicoli” come soggetto principale. Si tratta di una funzionalità ereditata da Canon EOS R3 che permette di tracciare più facilmente automobili e moto da corsa.

L’aggiornamento inoltre perfeziona il tracking AF di persone, ottimizzando il rilevamento degli occhi e del viso anche quando si indossa la mascherina, oltre a migliorare il rilevamento del corpo. L’aggiornamento per EOS R5 ed EOS R6 permette poi di impostare un bilanciamento del bianco personalizzato in modalità Live View, semplificandone il controllo manuale.

Il firmware per EOS-1D X Mark III potenzia invece la funzione di rilevamento applicata agli sport invernali, consentendo alla fotocamera di riconoscere la testa dei soggetti che indossano casco e occhiali protettivi.

Per tutti i modelli, il firmware fa sì che i fotografi non possano trasferire i file per errore premendo il multi-controller quando l’opzione “Trasf. con SET” è impostata per il trasferimento FTP. In precedenza, EOS-1D X Mark III utilizzava infatti pulsanti separati per i memo vocali e la classificazione delle immagini, ma grazie alle nuove impostazioni gli utenti possono utilizzare un unico pulsante per eseguire entrambe le funzioni contemporaneamente.

Per finire EOS R5 adesso è compatibile con il sistema EOS VR e l’obiettivo RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE, permettendo ai creatori di contenuti di effettuare riprese immersive per la realtà virtuale. L’aggiornamento offre anche il supporto manuale continuo per l’obiettivo RF 70-200mm F4L IS USM, anche con AF attivo.

Gli aggiornamenti firmware per EOS R5, EOS R6 ed EOS-1D X Mark III sono disponibili per il download a partire da oggi, 2 dicembre 2021, collegandosi alla pagina del centro di assistenza locale. Nel mese di ottobre Canon ha presentato PowerShot PX, una telecamera di sorveglianza domestica diversa da tutte quelle viste finora.