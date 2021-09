iPhone 13 smontato, cosa cambia rispetto a iPhone 12

Nuove immagini di un iPhone 13 smontato offrono un primo sguardo ai segreti del nuovo smartphone di casa Apple, e rispondono anche alle prime domande che in molti si erano posti dopo la presentazione. In particolare osservando per la prima volta le componenti interne risultano visibili i cambiamenti introdotti da Cupertino per rimpicciolire il notch. Tra le altre evidenze, la batteria più grande, e altro ancora.

Si scopre, ad esempio, che il nuovo iPhone 13 ha un Taptic Engine più piccolo rispetto a quelli visti finora, oltre a confermare la batteria più grande e componenti rinnovate nel sistema di fotocamere TrueDepthche rende possibile il riconoscimento del volto tramite FaceID.

La gamma di iPhone 13‌ inizierà ad arrivare ai clienti venerdì 24 settembre, una settimana dopo l’apertura dei preordini. Mentre si attende uno smontaggio più professionale del dispositivo, sicuramente online nei prossimi giorni, il leaker Sonny Dickson ha condiviso su Twitter immagini che offrono il primo sguardo all’interno di iPhone 13‌.

Secondo le immagini, che probabilmente ritraggono un iPhone 13‌ o ‌iPhone 13‌ mini, Apple ha ridotto il Taptic Engine rispetto a quanto fatto su iPhone 12. La riduzione delle dimensioni è stata probabilmente parte dello sforzo di Apple di liberare spazio interno per fare ospitare una batteria più grande. Apple ha elogiato l’autonomia di iPhone 13, notevolmente migliorata rispetto all’‌iPhone‌ dell’anno scorso, grazie all’efficienza del chip A15 Bionic e ad una batteria fisicamente più grande, come ora confermano le immagini.

Con ‌iPhone 13‌ Apple ha ridotto le dimensioni della tacca nel display del 20% dopo anni in cui la dimensione era rimasta immutata, fin dalla sua introduzione con iPhone X. Per ottenere una tacca più piccola, le immagini evidenziano come Apple ha dovuto spostare la fotocamera frontale sul lato sinistro del sistema di camere TrueDepth, mentre ha spostato il proiettore di punti e la fotocamera a infrarossi sul lato destro.

Le immagini mostrano anche l’auricolare spostato sulla cornice superiore, tutte soluzioni che permettono di realizzare un notch per la prima volta più corto negli iPhone 13 ma che risulta comunque leggermente più spesso rispetto a iPhone 12. Sebbene ci siano probabilmente altri cambiamenti interni, si dovrà attendere che iPhone 13 venga smontato con perizia professionale da iFixit e altri esperti di riparazioni e hardware pe saperne di più.

Per tutte le notizie riguardanti iPhone 13 il link da seguire è direttamente questo.