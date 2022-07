iPhone 14, Apple perdona BOE ma riduce gli ordini di OLED

Per diversi anni BOE ha fatto tutto il possibile per ingraziarsi Apple e ottenere le ambite commesse milionarie per produrre gli schermi prima LCD e poi OLED degli iPhone ma, proprio quando sembrava avercela fatta, BOE ha introdotto negli schermi per iPhone 13 una modifica non accordata con Apple e per punizione il colosso di Cupertino l’ha escluso dalle forniture: ora però a sorpresa sembra che Apple abbia perdonato il fornitore, tagliando però drasticamente le commesse e le unità ordinate per iPhone 14.

Fin qui in sintesi diversi anni della lunga e travagliata relazione tra Apple e BOE, fino ad arrivare all’incidente degli schermi per iPhone 13 che sembrava aver posto definitivamente la parola fine a tutta la vicenda: Apple è celebre per essere particolarmente intransigente con i fornitori, soprattutto con quelli che non rispettano le regole.

Ma probabilmente nei piani alti di Cupertino hanno valutato bene che è preferibile mantenere BOE come terzo fornitore di schermi per iPhone, per rafforzare la posizione di Apple nelle trattative con Samsung e LG, piuttosto che escluderlo completamente dalla catena di fornitura. Il costruttore cinese si è fatto perdonare eliminando la modifica apportata negli schermi per iPhone 13 e con un viaggio dei dirigenti in Apple Park a Cupertino per scuse e spiegazioni.

La missione ha avuto successo perché già negli scorsi giorni Apple ha comunicato a BOE la ripresa della produzione per i display di iPhone 13, oltre ad aver approvato anche i pannelli OLED destinati agli iPhone 14, come segnala il cinese IT Home. Ma anche se il perdono di Apple c’è stato, si tratta di un perdono molto parziale.

In precedenza si stimava che BOE avrebbe ricevuto ordini di schermi da Apple per 30-40 milioni di unità, invece ora il totale ammonta a circa 5 milioni di display, un quantitativo molto limitato e molto inferiore rispetto ai concorrenti. Attualmente si ritiene che nel 2022 Apple acquisterà oltre 90 milioni di schermi AMOLED flessibili per iPhone 14, di cui Samsung produrrà la maggior parte, circa 60 milioni, mentre LG 25 milioni, infine BOE con 5 milioni.

