iPhone 14 mini, i rumor degli ultimi giorni sarebbero sbagliati

Un rapporto discutibile questo fine settimana aveva rilanciato la speranza di un possibile iPhone 14 mini, anche se secondo le voci più accreditate dovrebbe trattarsi di un errore.

Stando a quanto riferito da 91mobiles nel fine settimana appena trascorso, uno dei maggiori distributori Apple nella regione Asia-Pacifico starebbe preparando scorte dei nuovi modelli di iPhone e iPad per il mese prossimo, tra cui un presunto “iPhone 14 mini” e un iPad di decima generazione con un display da 10,2 pollici.

L’indiscrezione di un iPhone 14 mini non sono passate inosservate perché provenienti da Evan Blass, uno dei leaker più noti e affidabili, che in passato ha fatto trapelare con informazioni precise su innumerevoli smartphone Android, e che ha condiviso le immagini dell’iPhone 12 e dell’HomePod mini prima dei rispettivi annunci, oltre a rivelare il chip A14 per l’iPad Air di quarta generazione e la presenza di una porta USB-C. Blass è ritenuto uno dei leaker più precisi nella scena, ma questa volta le sue informazioni dovrebbero essere imprecise.

In primo luogo, l’analista Apple Ming-Chi Kuo e molte altre fonti hanno riferito che la gamma di iPhone 14 non includerà un iPhone 14 mini. Invece, si dice che la gamma sia composta da due modelli da 6,1 pollici (iPhone 14 e iPhone 14 Pro) e due modelli da 6,7 pollici (iPhone 14 Max” e iPhone 14 Pro Max). È possibile che l’iPhone 13 mini rimanga nella gamma Apple a un prezzo inferiore per coloro che preferiscono uno schermo da 5,4 pollici.

In secondo luogo, mentre il rapporto afferma che l’iPad entry-level si atterrà a un display da 10,2 pollici, l’analista del settore dei display Ross Young ha affermato che l’iPad di decima generazione sarà caratterizzato da un display da 10,5 pollici più grande come parte di una riprogettazione del dispositivo.

In terzo luogo, mentre il rapporto afferma che il distributore Apple si sta preparando a immagazzinare nuovi modelli di iPad a settembre, Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter odierna ha riferito che si aspetta che nuovi iPad e Mac vengano annunciati in un evento di ottobre, compresi i modelli iPad e iPad Pro di decima generazione con il chip M2. Gurman ha detto che iPadOS 16 e macOS Ventura saranno rilasciati a ottobre, quindi nuovi iPad e Mac in quel mese avrebbero senso.

Ricordiamo che Apple sta pianificando di tenere il suo evento iPhone 14 mercoledì 7 settembre, secondo Gurman, quindi mancano solo poche settimane alla scoperta di quali nuovi dispositivi sono in arrivo. Apple deve ancora annunciare ufficialmente l’evento. In questo articolo trovate tutto quello che Apple dovrebbe presentare al prossimo evento di settembre.