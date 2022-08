Apple userà numeri di serie più lunghi per le parti di ricambio

Dal 1° ottobre Apple comincerà a usare un formato nuovo e più lungo per i numeri di serie delle parti di ricambio di iPhone, Mac, Apple Watch e altri prodotti.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando di avere ottenuto un memo inviato da Apple ai centri di assistenza nel quale si spiega che le loro macchine e attrezzature devono essere aggiornate per supportare un nuovo formato per i numeri di serie, lungo 18 caratteri, a partire dal 1° ottobre. L’attuale sistema di numerazione per i seriali dei componenti prevede stringhe di 17 caratteri. Il nuovo sistema con 18 caratteri sarò probabilmente sfruttato con nuovi componenti, come quelli destinati a futuri iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

Prima del lancio di iPhone 12 nel 2020, Apple aveva informato i centri di assistenza autorizzati che aveva intenzione di sfruttare un sistema randomizzato (con numeri casuali) per il meccanismo di assegnazione dei numeri di serie, diverso dal precedente che prevede uno specifico formato dal quale è possibile ricavare varie informazioni (dove è stato prodotto, anno, mese di produzione, ecc.). Apple ha implementato il meccanismo dei seriali causali con l’uscita dell’iPhone 12 viola, nel maggio 2021.

Non è ben chiaro perché Apple ha preferito adottare un sistema randomizzato di seriali; probabilmente per impedire di ottenere dettagli o ridurre frodi che potrebbero essere portate avanti, indicando ad esempio in annunci seriali non veritieri. Esistono siti che consentono di ricavare vari dati dal seriale di un prodotto Apple.

Secondo il prodotto, è possibile trovare il numero di serie: sul prodotto stesso, in iTunes, se il prodotto esegue la sincronizzazione con iTunes, sul Mac (scegliendo Informazioni su questo Mac dal menu Apple) e sull’iPhone, iPad, iPod touch, iPod o Apple Watch, in Impostazioni > Generali > Info.