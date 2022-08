Android, 50 milioni di utenti vogliono l’interfaccia di iOS

Sul Google Play Store c’è un popolare launcher che più o meno ricrea l’esperienza di iOS sugli smartphone Android e che ha appena superato i 50 milioni di download.

Esiste da almeno tre anni quindi non è una novità per il negozio di app, ma è tra le più aggiornate perché periodicamente gli sviluppatori vanno a modificare qui e là imitando gli aggiornamenti e le novità che Apple introduce fin da iOS 13 sui suoi iPhone. E di recente è stata aggiornata ancora, includendo i cambiamenti che arriveranno poi con iOS 16.

Quest’applicazione oggi si chiama Launcher ‌iOS 16‌ e ricrea il più recente aspetto grafico di iPhone in tutto e per tutto: dalla schermata principale al dock, persino la modalità Jiggle (quella che fa vibrare le app per spostarle o cancellarle) e i menu che si richiamano col Force Touch, e poi la libreria delle app, i widget in stile iOS e tutto il resto. Sostituisce anche le icone delle app per Messaggi, Note, Fotocamera e Play Store con i corrispettivi di iOS.

Per chi non li conoscesse, i launcher di Android sono programmi che vengono eseguiti all’avvio del dispositivo e vanno a modificare il design dell’interfaccia, permettendo così di personalizzare l’aspetto per discostarsi da quello originale. Sul Play Store di quelli che imitano iOS ce ne sono a decine, e la stragrande maggioranza ha superato il milione di download, a dimostrazione del fatto che il design di Apple piace anche a chi l’iPhone non cel’ha.

L’app in questione chiaramente è ben nota alla comunità di Android e qualche giorno fa ha ricevuto ulteriore visibilità su Twitter per il traguardo dei 50 milioni di download. Per il momento manca soltanto una delle novità più grandi di iOS 16, ovvero la riprogettazione della schermata di blocco, ma non è escluso che possa poi arrivare attraverso uno dei successivi aggiornamenti.