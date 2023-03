iPhone 14, il nuovo colore è questione di ore

Da alcuni giorni circolano anticipazioni sui preparativi di Apple per introdurre iPhone 14 in un nuovo colore, che secondo un post non verificabile su Weibo dovrebbe essere il giallo: ora arriva la conferma di Mark Gurman che in stringato post su Twitter indica l’annuncio di Apple imminente per il nuovo colore di iPhone 14, senza precisare né indicare però la tinta.

Come già rilevato, è sempre in questo periodo di metà ciclo di vita degli iPhone che Apple introduce una nuova colorazione per ravvivare interesse e vendite. Questo è già successo martedì 8 marzo 2022 con le nuove varianti in verde degli iPhone 13 e 13 Pro, mentre nel 2021 nel mese di aprile erano arrivati iPhone 12 e iPhone 12 mini in viola. In entrambi i casi le nuove varianti di colore sono state apprezzate da pubblico e osservatori.

Nel suo post anche Gurman ricorda i rilasci passati «Quasi un anno dopo l’annuncio di iPhone 13 verde, un nuovo colore per iPhone 14 è davvero imminente». Nessun riferimento alla tinta né alla data, ma secondo MacRumors il reparto marketing di Apple starebbe organizzando un lancio per la giornata di martedì 7 marzo.

Come per le stesse occasioni in precedenza, non ci sarà un evento con invitati: semplicemente Cupertino introdurrà le novità con comunicati stampa e aggiornando il negozio online.

Se il post sul social cinese Weibo avrà ragione arriverà iPhone 14 giallo, ma non si sa se riprenderà le tinte di questo colore già impiegate da Cupertino o se invece si tratterà di un giallo diverso. Insieme al nuovo colore di iPhone 14 Apple potrebbe introdurre anche le collezioni di primavera con nuove colorazioni per le cover di iPhone e i cinturini di Apple Watch.

Mancano circa sei mesi all’arrivo degli iPhone 15: tutte le anticipazioni al riguardo sono disponibili nella sezione deificata di macitynet.