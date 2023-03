iPhone 14 giallo atteso questa settimana

Nelle ultime generazioni di iPhone Apple ha rinfrescato la gamma introducendo una nuova variante di colore in primavera, a circa sei mesi di distanza dal lancio iniziale: per questo 2023 potrebbe essere in dirittura di arrivo una variante in colore giallo sia per iPhone 14 che per iPhone 14 Plus.

L’indicazione del colore arriva da un brevissimo post pubblicato sul social cinese Weibo. Purtroppo la fonte non ha precedenti, quindi non è possibile stabilire se sia affidabile o meno, ma l’anticipazione sta circolando dal Giappone agli USA perché sembra che il reparto marketing di Apple stia organizzando eventi e incontri nella settimana che inizia lunedì 6 marzo. Abbinando li due indizi, sembra che iPhone 14 e 14 Plus in giallo siano imminenti.

Normale routine

D’altronde per Apple è ormai diventata una routine, quella di presentare una nuova variante di colore per l’ultima gamma di iPhone disponibile a circa sei mesi dal suo lancio. Ad esempio a marzo dell’anno scorso gli iPhone 13 e i 13 Pro sono stati presentati in nuove colorazioni verde mentre nel 2021, pressappoco nello stesso periodo, sia iPhone 12 che iPhone 12 mini sono stati introdotti in una aggiuntiva variante viola.

Quella di rilasciare un colore aggiuntivo per iPhone è un’abitudine piuttosto recente e al momento non è chiaro se ci sarà una nuova colorazione anche per i modelli iPhone 14 Pro e Pro Max. Secondo MacRumors le anticipazioni sugli iPhone 14 in giallo e le manovre in corso del marketing di Cupertino lascerebbero pochi dubbi, anche perché anche negli scorsi anni il rinnovo con le nuove tinte è avvenuto in questi stessi giorni.

Tenendo presente che Apple solitamente rilascia annunci e comunicati di nuovi prodotti nei primi giorni della settimana, non dovremo attendre molto per la conferma o un’eventuale smentita. Sulla possibile scelta del giallo occorre anche rilevare che è il colore di tendenza scelto nel settore della moda per l’autunno inverno 2023-2024 in tutte le sue sfumature.

Cos’altro bolle in pentola

La stagione primaverile è il primo momento dell’anno in cui Apple fa annunci di questo genere: per quest’anno, oltre all’iPhone 14 in giallo, ci si aspetta anche un nuovo Mac Pro e il fantomatico MacBook Air da 15,5 pollici.