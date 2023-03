Cover di Apple di iPhone 14, pronti nuovi colori

Se non avete ancora trovato la colorazione giusta per la cover Apple del vostro iPhone 14 o iPhone 14 Pro, aspettate qualche giorno perché potreste trovare quello giusto. Apple infatti starebbe per lanciare il suo rinnovo stagionale di questo accessorio.

L’account Twitter Majin Bu afferma che Apple – nell’ambito della imminente collezione primaverile – intende offrire le custodie in pelle in due nuove colorazioni per iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Le nuove colorazioni delle custodie in questione dovrebbero essere: Deep Violet (Viola Profondo) e Golden Brown (Cuoio), già proposte in passato.

Le attuali custodie in pelle per iPhone 14 Pro sono disponibili nelle colorazioni: Terra d’ombra, Verde foresta, Inchiostro, Mezzanotte e Arancione.

Le custodie in pelle nelle colorazioni Viola Profondo e Cuoio sono disponibili per gli iPhone 12, quella Golden Brown (Cuoio) è disponibile per iPhone 13 ma anche per il portafoglio MagSafa in pelle e il laccetto AirTag in pelle.

Apple Is expected to release 2 new colors for the spring collection of iPhone 14 leather cases pic.twitter.com/3xd09MUd7c — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 5, 2023

A inizio marzo dello scorso anno Apple aveva presentato due nuovi colori per iPhone 13 Pro e iPhone 13: verde alpino e verde, e non è da escludere che anche quest’anno potrebbero arrivare nuove colorazioni per gli iPhone. In particolare, è circolata una voce – da prendere con le molle – di preparativi per il lancio di un Phone 14 e iPhone 14 Plus in giallo.

Ad aprile 2021 furono presentati l’iPhone 12 e l’iPhone 12 mini in viola.