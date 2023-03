Un Tweet svela la data di lancio di Windows 12

Windows 12 potrebbe arrivare già il prossimo anno. A riferirlo sono più fonti, tutte concordi nel confermare che una nuova versione del sistema operativo Microsoft dovrebbe arrivare nel 2024.

In un tweet – ora cancellato – di @leaf_hobby, “leaker” noto per indiscrezioni legate all’hardware Intel, Windows 12 era indicato come sistema operativo presente nella lista dei sistemi operativi supportati dai chipset Meteor Lake-S di Intel.

Microsoft sta da tempo pianificando maggiore integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale nelle future nuove release dei suoi sistemi operativi ed è naturale lavorare a stretto contatto con partner quali Intel e AMD per sfruttare funzionalità dei chip in grado di gestire i carichi di lavoro dell’AI, uno dei motivi per il quale probabilmente è stato scovato il riferimento a Windows 12 nella tabella di marcia di Intel intercettata dal leaker.

La piattaforma Meteor Lake dovrebbe integrare componenti dedicati all’Intelligenza Artificiale, in modo simile a quanto fatto da AMD con i Ryzen serie 7000 che implementano un blocco dedicato, e alla stregua di quanto, a sua volta, fatto da Apple con il Neural Engine dei chip M1 e seguenti, utile per attività come analisi video, riconoscimento vocale ed elaborazione delle immagini.

A ottobre dello scorso anno erano circolato uno screenshot intercettato durante la conferenza Microsoft Ignite che mostrava una versione di Windows con la barra delle applicazioni “galleggiante”, i widget riposizionati sulla sinistra e tutte le icone di sistema che normalmente affollano l’area della traybar, poste in alto a destra. Ufficialmente Windows 10 sarà abbandonato da ottobre 2025.

Le vendite di Windows 10 sono state ufficialmente interrotte dal 31 gennaio.