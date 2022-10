iPhone 14 Plus, le vendite sono inferiori al previsto

A meno di una settimana dal lancio di iPhone 14 Plus, è emerso un altro rapporto di vendite inaspettatamente basse per l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus, suggerendo che Apple potrebbe ridurre le scorte e gli ordini di componenti per i dispositivi già questo mese.

Il rapporto di DigiTimes afferma che le vendite di iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono notevolmente oscurate da una risposta “entusiastica” relativa a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Da notare che, nonostante le differenze nelle prestazioni di vendita tra i modelli iPhone Pro e non Pro quest’anno, le spedizioni totali dei modelli di iPhone 14 saranno probabilmente circa le stesse della linea di iPhone 13 nella seconda metà del 2021.

Se le vendite di iPhone 14 e iPhone 14 Plus “rimangono piatte” nel breve termine, Apple potrebbe presumibilmente tagliare gli ordini di componenti per realizzare i dispositivi nella seconda metà di ottobre. Se ciò dovesse accadere, le spedizioni totali della linea di iPhone 14 entro la fine dell’anno potrebbero persino diminuire rispetto alla serie di iPhone 13 nello stesso lasso di tempo dell’anno scorso.

La ricerca indica che Apple si aspettava di produrre circa 90 milioni di nuovi iPhone complessivi nella seconda metà del 2022, ma la produzione potrebbe fermarsi a 80 milioni di unità. Quest’ultimo report conferma altri rapporti secondo i quali iPhone 14 e iPhone 14 Plus non hanno soddisfatto le aspettative di vendita di Apple. Poco dopo il lancio, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che la domanda per i due dispositivi è “poco brillante”, con risultati dei preordine peggiori rispetto all’iPhone SE di terza generazione e all’iPhone 13 mini.

D’altra parte, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max continuano a registrare una forte domanda. Si ritiene che Apple abbia convertito diverse linee di produzione Foxconn dai modelli non Pro per produrre più iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, come dimostra l’aumento delle spedizioni di componenti.