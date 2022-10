iPhone 14 Plus è disponibile, arriva in altri paesi il 14 ottobre

Al posto del mini quest’anno con la gamma iPhone 14 ritorna la variante Plus che, per gli appassionati Apple, è da sempre il nome dei phablet di Cupertino, questo a partire dal modello 6 Plus del 2014, ma torniamo al presente: da venerdì 7 ottobre iPhone 14 Plus è disponibile in consegna e nei negozi in Italia e in oltre 40 nazioni, mentre da venerdì 14 ottobre Apple ne amplierà la disponibilità in altri paesi.

Le specifiche tecniche sono sostanzialmente identiche a quelle di iPhone 14 (qui la nostra recensione), ad eccezione ovviamente dello schermo più grande di 6,7” contro 6,1” del modello iPhone 14 base e di una batteria più grande e potente. Anche se in questo terminale non sono presenti le novità tecniche e funzionali dei modelli Pro, iPhone 14 Plus è stato ben accolto nelle prime recensioni pubblicate in USA, proprio per lo schermo più grande e per la lunga autonomia.

Con iPhone 14 Plus gli utenti che vivono anche senza gli ultimi ritrovati hi-tech possono avere un iPhone big screen senza dover per forza comprare un modello Pro più costoso. iPhone 14 Plus è consigliato anche per chi vuole uno smartphone in grado di funzionare a lungo tra una ricarica e l’altra: con un utilizzo moderato è possibile arrivare a due giorni di autonomia.

Apple ha già annunciato che dal 14 ottobre iPhone 14 Plus sarà disponibile anche in Malesia, Arabia Saudita, Turchia e altri 20 paesi e regioni. Seguiranno Brasile, Colombia e Messico a partire da venerdì 28 ottobre.

In Italia iPhone 14 Plus parte da 1.179 euro: è disponibile anche su Amazon a partire da questa pagina, con le stesse tempistiche di Apple Store.

Qui cinque cose da sapre su iPhone 14 Plus. Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due telefoni messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso.