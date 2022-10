iPhone 14 vende poco, altri segnali

C’è un’altra apparente conferma del fatto che le vendite di iPhone 14 non brillerebbero come previsto: nei giorni scorsi si vociferava infatti di uno stop agli aumenti di produzione, ma in base alle nuove indiscrezioni la situazione parrebbe perfino peggiore.

Ne parla l’analista di Display Supply Chain Consultants, Ross Young, portando all’attenzione quelli che stando ad alcune sue fonti provenienti dalle catene di approvvigionamento sarebbero i numeri degli ordini di pannelli previsti fino a fine novembre. Queste cifre – spiega – si riferiscono essenzialmente al numero di schermi che Apple avrebbe ordinato ai suoi fornitori mentre nel frattempo continua ad adeguare e riallineare la produzione di iPhone 14 e tanto basterebbe per farsi un’idea di quella che dovrebbe essere la domanda attuale.

Ebbene, mentre i pannelli ordinati per iPhone 14 Pro Max sarebbero superiori del 18% rispetto agli ordini avvenuti l’anno scorso (nello stesso periodo) per il suo predecessore, l’iPhone 13 Pro Max, gli ordini dei pannelli per iPhone 14 sarebbero invece in calo del 38% rispetto ai numeri registrati l’anno scorso per iPhone 13.

Oltre al Pro Max – di cui perfino il cecchino delle previsioni Apple, l’analista Ming-Chi Kuo, aveva previsto che sarebbe stato il più popolare di tutta la linea – vanno forte anche gli ordini di pannelli per iPhone 14 Plus, notevolmente superiori a quelli dell’iPhone 13 mini, quindi apparentemente Apple avrebbe fatto bene ad eliminare dalla linea la versione più piccola aggiungendo al suo posto invece una molto più grande.

iPhone 14 quindi è al momento l’unico che, almeno in questa fase iniziale, starebbe andando peggio del previsto. Si dice perfino che Apple aveva inizialmente pianificato di aumentare la produzione in prossimità delle feste natalizie, ma a causa della bassa domanda avrebbe rinunciato a quell’idea.

