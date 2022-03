iPhone 14, solo il modello Pro avrà il nuovo processore A16

Solo i futuri iPhone 14 Pro integreranno il chip A16; gli iPhone 14 standard continueranno a sfruttare il chip A15 Bionic di iPhone 13. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un tweet affermando che l’iPhone 14 Pro da 6,1″ e l’‌iPhone 14 Pro‌ Max da 6,7″ useranno il SoC di nuova generazione, mentre gli altri continueranno a sfruttare il SoC attuale.

Gli iPhone 14 Pro con chip A16 si differenzieranno in questo modo ulteriormente dai modelli standard; più avanti nel tempo, è facile ipotizzare che Apple potrebbe offrire i chip più nuovi prima nei modelli “Pro” e solo successivamente (l’anno seguente) nei modelli standard.

L’analista di TF Securities ha riferito ancora che tutti e 4 i futuri iPhone 14 integreranno 6GB di memoria RAM; i modelli standard sfrutteranno memoria LPDDR 4x e i modelli Pro dovrebbero invece sfruttare memoria LPDDR 5.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022